Man City, Guardiola : "On doit être plus exigeants"

Pep Guardiola, le coach de Manchester City, n’a pas beaucoup aimé la prestation de son équipe, ce dimanche sur la pelouse de Huddersfield.

Manchester City n’a pas failli à sa tâche ce dimanche lors d’un déplacement à Huddersfield. Tranquillement et sans trop forcer, les champions d’Angleterre l’ont emporté 3-0. Un résultat positif et une sortie sans accroc qui auraient contentés beaucoup de coaches. Mais pas Pep Guardiola. Pour ce dernier, il y avait clairement mieux à proposer sur le plan du contenu.

« Notre façon de jouer ne méritait pas plus de trois buts, a souligné le coach catalan au coup de sifflet final. Nous allons nous améliorer à l'avenir. Nous devons exiger plus de nous-mêmes à chaque match et faire de notre mieux, même si difficile parfois. Ils ont défendu très bas et en faisant du marquage individuel ».

« La PL ne se gagne pas et ne se perd pas en janvier »

Guardiola, qui avait célébré ses 48 ans la veille, a admis tout de même que ses troupes peuvent être gagnées par l'usure et qu'il est difficile d'être constamment au top des capacités. « Ce que nous avons fait jusqu'à présent a été incroyable, en championnat et en League Cup. Nous avons un nombre incroyable de points. Mais le match d'aujourd'hui peut nous apprendre et montrer ce que nous devons faire pour nous améliorer ».

Pour ce qui est de la course au titre, l’Espagnol a indiqué qu’il était toujours inutile de trop se focaliser sur l’écart qui existe avec le leader. Du moment que les victoires s’empilent, il n’y a pas à s’inquiéter et émettre des prévisions concernant l’issue de ce mano à mano avec les Reds. « Nous avons marqué beaucoup de buts. Jusqu'ici tout va bien. Une équipe a été meilleure, mais nous sommes en janvier et il y a beaucoup plus de matches à jouer. Vous ne gagnez ni ne perdez la Premier League en janvier. Nous devons nous concentrer sur ce que nous devons faire. Si Liverpool gagne, nous devons gagner. Et si Liverpool perd, nous devons aussi gagner », a indiqué le boss des Eastlands.