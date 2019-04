Man City - En guise de récompense pour les supporters, ce sont les joueurs qui régalent

Pour les remercier de leur soutien exemplaire, les joueurs de l’équipe première paieront le déplacement en bus à leurs fans pour la finale de FA Cup.

Mercredi soir, le quart de finale retour de Ligue des Champions opposant les équipes anglaises de et a tenu toutes ses promesses, les Spurs ayant décroché leur précieux billet pour le dernier carré et ce malgré une défaite 4-3 face au leader de son championnat. Néanmoins, cette qualification ne tenait qu'à un fil, puisque les visiteurs auraient été éliminés en cas de cinquième but inscrit par les hommes de Pep Guardiola.

Le cinquième but, les locaux l'ont justement inscrit par l'intermédiaire de Raheem Sterling dans le temps additionnel de la rencontre. Malheureusement pour eux, ce but a ensuite été refusé par le VAR pour une position de hors-jeu bien réelle de Sergio Aguero au départ de l'action. Désillusion.

Une initiative louable de la part des joueurs

Malgré cela, les Champions d' en titre ont toujours des objectifs élevés à remplir en cette fin de saison, eux qui ont déjà remporté la anglaise il y a quelques semaines, et sont encore en lice pour remporter la et la Coupe d'Angleterre. Un triplé sur le plan national qui se doit d'être un objectif pour le club afin d'oublier l'échec en Ligue des Champions. Et pour l'atteindre, le club compte encore bel et bien sur le soutien de ses supporters.

Malgré ce réveil difficile, nous remercions tous nos supporters pour leur formidable soutien hier soir



Ramenons ces drapeaux samedi prochain pour revivre la même atmosphère ! #mancity pic.twitter.com/iAljUEvUkV — Manchester City (@ManCityFra) 18 avril 2019

En effet, Manchester City vient d’annoncer via un communiqué officiel que les joueurs de l’équipe première paieront le déplacement en bus à leurs fans pour la finale de . Vingt-six cars, un par joueur, seront financés, en remerciement de leur incroyable soutien au cours de la saison.

"Le soutien de nos fans tout au long de la saison a été tout simplement incroyable. (...) Nous avons encore beaucoup de choses à aller chercher d’ici la fin de la saison, c’est notre façon de les remercier d’avoir été là à chaque étape de notre saison", a déclaré le capitaine Vincent Kompany. Voici un maigre lot de consolation pour des fans qui doivent se morfondre depuis mercredi soir, qui a toutefois le mérite d'exister.