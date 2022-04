Man City "en grande difficulté" malgré sa qualification en Ligue des champions, selon Guardiola

Manchester City est en "grande difficulté" malgré sa qualification en Ligue des champions, selon Pep Guardiola. L'équipe de Manchester City s'est qualifiée ce mercredi soir pour le dernier carré après une victoire 1-0 sur l'Atletico Madrid, qu'elle a tenu en échec 0-0 lors d'un quart de finale retour très disputé au Wanda Metropolitano.

Les blessures et le calendrier, les pires ennemis de City

Pep Guardiola était satisfait du résultat final, mais il estime que son équipe risque de s'épuiser en raison de la rapidité avec laquelle elle enchaîne les rencontres dans sa quête de trois trophées. Les champions d'Angleterre en titre sont également en passe de conserver leur couronne nationale après avoir tenu Liverpool, deuxième, en échec 2-2 la semaine dernière, et les deux équipes doivent se retrouver en demi-finale de la FA Cup ce week-end.

"Aujourd'hui, nous célébrons parce que c'est la troisième fois dans l'histoire de Manchester City que nous sommes en demi-finale de la Ligue des champions", a déclaré le manager de City à BT Sport après le match. "Mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons joué il y a trois jours, que nous avons voyagé, que nous sommes venus ici, que nous avons beaucoup de blessures maintenant et que je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines".

"Nous ne pouvons pas jouer tout le temps et marquer quatre ou cinq buts, nous sommes des êtres humains - nous revenons d'un match difficile contre Liverpool. Nous sommes en grande difficulté", a ajouté le technicien espagnol. Guardiola a poursuivi en insistant sur le fait que, même si l'Atlético a été meilleur en seconde période au Wanda Metropolitano, City était supérieur sur les deux manches et méritait de se qualifier.

Le match retour a été entaché d'une vilaine bagarre impliquant les deux équipes dans le temps additionnel, qui a débordé dans le tunnel après le coup de sifflet final, et il a été rapporté que Guardiola a reçu des jets de liquide alors qu'il quittait le terrain. L'Espagnol n'a fait aucun commentaire sur ces scènes peu ragoûtantes et a préféré se concentrer sur l'importance de la victoire, en ajoutant : "Tout le monde a vu l'action, mais je n'ai rien à dire".

"C'est le champion d'Espagne et ils ont joué avec énergie et, en deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs que nous et nous avons eu la chance de ne pas encaisser de but. En première mi-temps, nous avons eu des occasions, mais dans l'ensemble, nous sommes en demi-finale - c'est bien mérité. L'adversaire est si difficile, toutes les équipes de la Ligue des champions viennent ici et souffrent donc il est important que nous passions", a conclu Pep Guardiola.