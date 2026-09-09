Mamadou Sangaré, la nouvelle étoile de Premier League : « Nous avons remplacé Jordan Henderson par N’Golo Kanté »

Cet été, les clubs de Premier League ont dépensé plus de 3,5 milliards de livres sterling en nouveaux joueurs, battant encore le record de dépenses. Plus de la moitié des équipes ont dépassé leur propre record. Brentford a lui aussi participé, en recrutant Mamadou Sangaré (24 ans). Et pourtant, cette opération pourrait bien se révéler un investissement qui vaut chaque centime. Dans ce nouvel épisode de notre série « Hidden Gems », nous racontons l’histoire de l’un des nouveaux joueurs les plus enthousiasmants de la Premier League.

Le mercato estival a confirmé qu’aucun autre championnat n’égale la puissance financière de la Premier League. Lors de la dernière session, les clubs anglais ont dépensé au total – accrochez-vous – plus de quatre milliards d’euros.

Rien que lors du « Deadline Day », un demi-milliard de livres sterling a été dépensé, avec le transfert d’Enzo Fernández à Manchester City (145 millions d’euros), qui a égalé le transfert le plus cher de l’histoire du football anglais. Plus de la moitié des clubs ont battu leurs propres records, et les opérations à 100 millions d’euros ou plus ne se comptent plus sur les doigts d’une main. Quatre des six transferts les plus chers de l’histoire de la Premier League ont été réalisés cet été.

Comment, dès lors, les équipes peuvent-elles rivaliser dans cette guerre financière ? Suffit-il pour elles aussi de dilapider des centaines de millions ? Souvent, cela ne suffit pas, comme le montrent les équipes « yo-yo » qui, ces dernières années, sont montées puis redescendues entre la Premier League et le Championship.

Une gestion avisée du club et du marché permet à une équipe non élite de rester stable en Premier League. Brighton, remonté dans l’élite en 2017 après 34 ans, en est la preuve : depuis, le club est resté compétitif et a terminé huitième l’an dernier.

Beaucoup a été écrit sur Tony Bloom, mathématicien, joueur professionnel de poker et propriétaire de Brighton, du club belge de l’Union Saint-Gilloise et des Hearts, deuxièmes en Écosse la saison dernière. Mais à Brentford, c’est l’un de ses proches collaborateurs qui agit : Matthew Benham.

Comme Bloom, Benham – ancien banquier d’investissement – s’est fait un nom dans les jeux d’argent en fondant Smartodds, une société de données et de conseil pour parieurs. C’est précisément ce choix qui a provoqué une brouille de vingt ans avec Bloom, au point que, selon The Athletic, une « guerre froide » est en cours entre les deux hommes.

Par le passé, Benham a travaillé avec Bloom au sein de la société de paris Premier Bet, jusqu’à ce qu’il lance Smartodds en 2004, un mouvement perçu par Bloom comme une trahison en raison de la similarité du modèle économique. Mais revenons au sujet : leurs modèles statistiques, alimentés par une base de données de plus de 100 000 joueurs, fonctionnent aussi bien dans le football que dans les paris.

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Matthew Benham, propriétaire de Brentford, ici avec l’ancien entraîneur Thomas Frank.

L’approche façon « Moneyball » a apporté des succès à la fois financiers et sportifs. À Brentford, la succession générationnelle des attaquants est remarquable : Neal Maupay a laissé sa place à Ollie Watkins, suivi par Ivan Toney, Yoane Wissa, Bryan Mbeumo et Igor Thiago. Chacun d’eux s’est révélé être une grande réussite.

Cette approche a rapporté au club des centaines de millions. Avant le dernier mercato, Brentford n’avait dépensé plus de 35 millions d’euros pour un seul joueur qu’à une seule reprise, mais cet été, le club a battu son record : Mamadou Sangaré, 24 ans, a coûté un peu moins de 50 millions. Mais qui est-il ?

C’est la question que se posaient les supporters de Brentford. Pourtant, 90 minutes ont suffi à Sangaré pour les conquérir. Lors du match de ses débuts contre Tottenham, où il a délivré la première passe décisive de la saison, les supporters les plus créatifs se sont mis au travail.

Les fans ont tout de suite inventé un chant : pour son tour d’honneur, « I Wanna Dance with Sangaré » de Whitney Houston a retenti dans les haut-parleurs.

La presse aussi, après ses débuts, en parlait avec enthousiasme. The Athletic a écrit : « Le débutant le plus impressionnant a été le milieu de terrain de Brentford, Sangaré. Il a fait forte impression parce qu’il est bon ».

« Aujourd’hui, Sandro Tonali devait démontrer la valeur des 100 millions dépensés par Tottenham, mais il a été surclassé par Sangaré, payé deux fois moins cher ».

« Il possède les qualités techniques et physiques typiques de la Premier League et semble déjà être un milieu de terrain complet. Brentford a peut-être trouvé une nouvelle perle rare », a conclu l’autorité médiatique.

Le milieu malien de 24 ans s’est mis en évidence la saison dernière avec Lens, terminant deuxième de Ligue 1 et étant intégré dans l’équipe de l’année bien qu’il ne joue pas au PSG.

« La Gauche Magique », « le pied gauche magique », est le surnom qu’il a gagné dans sa jeunesse. Originaire de Bamako, la capitale du Mali, Sangaré a intégré très jeune le Yeelen Olympique, l’un des centres de formation les plus prestigieux du pays.

« Il était toujours le meilleur de sa classe », se souvient Mohamed Lamine Fofana, dit « Lams », ancien technicien du Yeelen Olympique pendant onze ans, dans une interview accordée à RFI. « À cinq heures du matin, trois heures avant les cours, il se levait pour s’entraîner tout seul. Il y tenait plus que les autres », se rappelle Lams. « Élégant », « créatif », mais « pas du genre à vouloir salir son maillot », écrit le magazine.

« C’était un vrai numéro 10, mais il n’aimait pas récupérer le ballon en défense », se souvient Lams. Aujourd’hui, pourtant, Sangaré est considéré comme l’un des meilleurs récupérateurs d’Europe.

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Aujourd’hui, Mamadou Sangaré est considéré comme l’un des meilleurs récupérateurs de ballon d’Europe.

La saison dernière, en Ligue 1, personne n’a réussi plus de tacles gagnés ni récupéré plus de ballons dans la zone centrale du terrain que lui. Il est troisième pour les duels au sol remportés (159) et deuxième pour les tirs de l’extérieur de la surface.

« Il a commencé comme numéro 10 dans un rôle légèrement plus offensif », se souvient son compatriote Amadou Haïdara, qui a joué avec lui à Lens et en sélection. « Aujourd’hui, c’est un milieu box-to-box capable aussi d’évoluer en sentinelle. Techniquement, il est très fort et maintenant il marque aussi. Pour moi, c’est un milieu de terrain complet ».

Sangaré est un talent à éclosion tardive : adolescent, il était considéré comme l’un des meilleurs talents du Mali et c’est pour cela que le Red Bull Salzbourg l’a recruté avec un contrat de cinq ans, mais en Autriche, on ne le considérait pas prêt pour l’équipe première.

« Ça n’a pas été facile quand j’ai signé mon premier contrat à Salzbourg », se souvient Sangaré. « J’ai dû m’habituer à la langue, à la culture et à la manière de jouer en Europe ».

C’est pour cela qu’il a été prêté à quatre reprises : d’abord au FC Liefering, puis à Zulte Waregem, et enfin au Graz AK et au TSV Hartberg.

C’est justement à Hartberg qu’il a attiré l’attention du Rapid Vienne. Le club de la capitale a été impressionné par le milieu de terrain, qui a surpris les dirigeants par sa maîtrise de l’allemand. À Vienne, on lui avait promis qu’on ne ferait pas obstacle à un transfert si une offre d’un club plus important arrivait. Durant cette saison au Rapid, alors que Sangaré avait 22 ans, il a enfin réussi à percer. « Techniquement, il est très fort », a déclaré à The Athletic le directeur technique du Rapid, Markus Katzer.

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Mamadou Sangaré est aussi l’un des chouchous du public du Rapid Vienne

« Il dribble, trouve des solutions dans les petits espaces et sait récupérer le ballon. C’est un mélange entre un six et un huit, et il travaille toujours pour s’améliorer. Il était obsédé par le fait de devenir plus fort ».

« Il a aussi les pieds sur terre », a ajouté Katzer. « Il arrivait toujours à l’entraînement en Crocs et en trottinette électrique ». Cette saison extraordinaire à Vienne a attiré l’attention en France, où le RC Lens a payé 8 millions d’euros pour faire venir Sangaré en Ligue 1.

À Lens, il a immédiatement impressionné, devenant un cadre du milieu de terrain, il a disputé le titre au Paris Saint-Germain et a contribué à la victoire en Coupe de France. Pour les plus petits clubs, le succès a un prix : les meilleurs s’en vont.

Sangaré n’a pas fait exception. Il a choisi Brentford comme prochaine étape de sa carrière, malgré l’intérêt de clubs plus importants. « Je lui ai parlé il y a quelques mois », se souvient Tom Saintfiet, entraîneur belge qui a aussi dirigé la sélection du Mali, dans une interview à Sky Sports.

« Déjà à l’époque, d’autres clubs de Premier League étaient évoqués – les vrais géants. Il est sûr avec le ballon et intelligent dans ses passes. Évidemment, il est incroyablement fort à la récupération, mais il possède beaucoup d’autres qualités importantes dans le football moderne ».

« Mettez-le au Barça et, avec son style de jeu, il aura un rôle important. Mais Brentford est un bon choix : ils savent découvrir des talents peu connus en Angleterre. Ce ne sera pas sa destination finale ; il atteindra les sommets ».

À Brentford, le public s’est déjà attaché à lui : « L’enthousiasme est à son comble », écrit The I Paper. « Ils ont la même équipe que l’an dernier, mais ils ont remplacé Jordan Henderson par N’Golo Kanté ».

À une époque où Enzo Fernández, Morgan Rogers, Elliott Anderson, Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Ayyoub Bouaddi ont été transférés pour plus de 100 millions d’euros, les 50 millions dépensés pour Sangaré ressemblent déjà à une bonne affaire.