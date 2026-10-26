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Manchester City préparerait une nouvelle offensive pour recruter Malo Gusto, le latéral droit de Chelsea, lors du mercato de janvier. Le défenseur français pourrait retrouver à l’Etihad Enzo Maresca, ancien entraîneur de Chelsea, après une évolution de son rôle dans l’effectif sous les ordres de Xabi Alonso.

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Manchester City relance son intérêt pour Gusto

Chelsea se prépare à de nouvelles sollicitations sur le marché des transferts concernant l’avenir de Gusto. Manchester City resterait très intéressé par le latéral droit français à l’approche du mercato de janvier, selon TEAMtalk.

La place de Gusto au sein de l’effectif a récemment connu une évolution notable. Son rôle a considérablement changé sous les ordres de Xabi Alonso, tandis que Reece James reste une option majeure sur le côté droit de la défense. L’émergence de Marco Palestra a encore accru la concurrence pour une place de titulaire. Cette lutte acharnée a naturellement alimenté les spéculations sur un éventuel départ de la capitale.

Le rôle crucial d’Enzo Maresca

Selon le même article, Manchester City serait prêt à revenir à la charge cet hiver si Chelsea décide de revoir son prix à la baisse. La présence de Maresca joue un rôle majeur dans cet intérêt. Manchester City tient toujours beaucoup à recruter un joueur que Maresca connaît parfaitement depuis son précédent passage à Stamford Bridge. Gusto a travaillé en étroite collaboration avec l’entraîneur italien durant cette période.

Des informations publiées en juin indiquaient que le joueur de 23 ans accueillerait favorablement la possibilité de le retrouver à l’Etihad. Maresca a déjà publiquement fait l’éloge de Gusto, déclarant : « Malo fait un travail fantastique. »

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Chelsea assouplit ses exigences financières

Chelsea estimait initialement la valeur du joueur de 23 ans à environ 70 millions de livres sterling lors du mercato estival. Ce montant s’est finalement révélé trop élevé pour Manchester City, qui espérait conclure un accord autour de 50 millions de livres sterling. Toutefois, TEAMtalk rapporte désormais que ces exigences financières se sont assouplies. Cette évolution pourrait permettre une reprise des négociations, Chelsea pouvant raisonnablement justifier la vente du joueur sur le plan financier.

Évaluer un risque considérable

Le club de l’ouest de Londres n’est soumis à aucune pression immédiate pour autoriser une vente. Gusto est sous contrat jusqu’en 2030, ce qui place actuellement Chelsea dans une position particulièrement favorable pour négocier. Un montant situé aux alentours de 60 à 70 millions de livres sterling représenterait un bénéfice important pour le club.