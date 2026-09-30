Interrogé par Sport Bild sur le joueur allemand qu’il aimerait avoir dans sa sélection espagnole, de la Fuente a répondu : « Florian Wirtz, il est fantastique. Malheureusement, il n’a pas de passeport espagnol (rires). J’aime sa façon de jouer. »

Au-delà même du technicien de luxe de 23 ans du FC Liverpool, de la Fuente s’est aussi déclaré fan du football allemand : « L’Allemagne a une grande histoire dans le football mondial, qu’elle a notamment marqué dans les années 70 au niveau des clubs et de l’équipe nationale. Elle a toujours produit de grands joueurs, pas seulement Franz Beckenbauer. Plus jeune, quand j’étais enfant, j’admirais Günter Netzer, un joueur incroyable, quand il était au Real Madrid. Les passes de rêve qu’il délivrait, c’était unique. Paul Breitner aussi m’est resté en mémoire comme un formidable joueur. »

À l’époque de Netzer et Breitner, la sélection allemande incarnait le sommet absolu du football mondial. On en est désormais très loin après trois phases finales de Coupe du monde ratées.

Jürgen Klopp est censé réussir le redressement en tant que successeur de Julian Nagelsmann (39 ans) au poste de sélectionneur de l’Allemagne. « C’est un entraîneur de classe mondiale que, malheureusement, je n’ai pas encore eu l’occasion de rencontrer personnellement », a déclaré de la Fuente, qui a également livré son analyse : « Il faut bien sûr faire la différence entre le travail d’un entraîneur de club et celui d’un sélectionneur. Il y a déjà certaines différences auxquelles il devra s’habituer. Mais je pense que Jürgen Klopp sera capable de construire une équipe de classe mondiale avec des joueurs de tout premier plan. Cela demande toutefois du temps. »

Dans le football, tout le monde souhaite « un succès rapide ». Mais « changer sans cesse d’entraîneur ne suffit pas ». Il faut au contraire « une philosophie claire, à laquelle il faut s’en tenir, même en cas de revers ».

Depuis combien de temps la sélection espagnole est-elle invaincue ?

Cette philosophie claire existe sans aucun doute chez les Espagnols de de la Fuente. Ils sont depuis un bon moment la référence en Europe et, après leurs titres en Ligue des nations (2023) et à l’Euro (2024), ils sont désormais aussi champions du monde. Mardi soir, la Furia Roja a souligné sa domination avec une victoire 4-1 à domicile contre la Croatie en Ligue des nations. C’était le 40e match de suite sans défaite, une performance qu’aucune autre sélection n’avait encore réalisée auparavant selon Squawka. La « génération dorée » hongroise est certes restée invaincue de 1950 à 1954 dans les matches officiels, mais n’en a disputé que 32 sur cette période.

Lors du succès face aux Croates, la superstar Lamine Yamal a signé un doublé. À propos de l’adolescent, de la Fuente a déclaré : « Il n’a que 19 ans. Il a débuté avec nous en équipe nationale à 16 ans. À cet âge, il a fait sur le terrain des choses que je n’avais encore jamais vues. Même s’il y a eu un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, qui étaient exceptionnels à un jeune âge. (…) »

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Le coach du Barça Hansi Flick (61 ans) aurait lui aussi joué un rôle important dans le développement de Yamal. Il est « bien sûr très important, parce que les joueurs passent le plus clair de leur temps dans leurs clubs. Et Yamal a remarquablement progressé ces dernières années. En même temps, les clubs profitent eux aussi de l’équipe nationale quand leurs joueurs s’y trouvent et peuvent affronter d’autres grandes nations. Car cela représente un saut de qualité. »