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Selon le journaliste saoudien Falah Al-Qahtani, du quotidien Okaz, Al-Nassr se séparera de Sadio Mané sans indemnité de transfert à la fin de la saison. Dans le même temps, le club risque aussi de voir partir Cristiano Ronaldo et João Félix.

La direction du club de la capitale a ainsi décidé de ne pas prolonger le contrat de l’attaquant. Son bail expirant en 2027, Mané pourra négocier avec d’autres clubs dès le mercato hivernal et signer un précontrat en vue d’un départ libre l’été prochain.

Sur le plan sportif, cette décision a de quoi surprendre : depuis son arrivée du Bayern Munich à Riyad à l’été 2023, le Sénégalais s’est imposé comme un élément indispensable de l’attaque. En trois ans et demi environ, Mané a disputé 144 matches officiels avec Al-Nassr, inscrivant 54 buts et délivrant 43 passes décisives. Il a connu son plus grand succès sportif la saison dernière en remportant le championnat, mettant fin à sept années sans titre pour le club.

Le départ de Mané pourrait toutefois n’être que le début d’un renouvellement de l’effectif. L’avenir de Ronaldo et de Félix au-delà de la fin de la saison reste lui aussi incertain. Le contrat de Ronaldo arrive également à échéance. Selon plusieurs médias concordants, l’attaquant pourrait mettre un terme à sa carrière une fois atteint son objectif personnel de 1 000 buts en carrière. Il en compte actuellement 985.

Getty Images

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Après Sadio Mané, João Félix va-t-il lui aussi quitter Al-Nassr ?

La situation contractuelle de Félix est similaire : son bail prend lui aussi fin en 2027. Pour éviter un départ libre ou un transfert contre une faible indemnité, la direction du club, autour du directeur général Ahmed Al-Sultan, travaille activement à une solution, selon le portail Kooora. L’agent de Félix, Jorge Mendes, tenterait déjà d’organiser le retour du Portugais au FC Barcelone.

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Al-Nassr dispose toutefois d’une option lui permettant de prolonger unilatéralement le contrat de Félix de deux saisons supplémentaires, jusqu’à l’été 2029, sans son accord. L’activation de cette clause serait néanmoins soumise à d’importantes conditions financières : selon les rumeurs, le club devrait verser 20 millions d’euros au FC Chelsea et porter le salaire annuel du joueur de 10 à 12,5 millions d’euros.