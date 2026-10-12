Tour d’horizon de la presse après la course de Singapour :

Formule 1 : revue de presse - ITALIE

Gazzetta dello Sport : « Balle de match pour Kimi : Antonelli affronte avec une grande combativité les difficultés physiques et techniques d’un week-end compliqué. Le jeune vétéran maîtrise une fois de plus la situation de manière presque parfaite et part à la conquête de son premier titre historique de champion du monde de Formule 1, un triomphe qu’il mérite depuis longtemps. »

Corriere dello Sport : « Verstappen et Red Bull réalisent un véritable coup de maître : leur succès est aussi un avertissement pour Antonelli, tant pour la phase finale décisive de ce championnat du monde que pour la saison prochaine. Antonelli, de son côté, fait preuve d’un talent exceptionnel et d’une rare capacité à tirer le maximum de lui-même, même dans des conditions difficiles. »

Tuttosport : « Verstappen est tout simplement unique : après le spectacle de Sepang, il livre une nouvelle démonstration à Singapour. Son départ est tout simplement magistral. Les applaudissements vont non seulement au pilote, mais aussi à toute l’équipe, qui a renoué avec le succès grâce aux performances remarquables de sa vedette. Les Grands Prix restants nous réservent encore de nombreuses surprises. »

La Repubblica : « Antonelli rêve du rêve américain. Dès Austin, il pourrait décrocher son premier titre mondial. Avec la maturité nécessaire, il sait qu’il ne peut plus se permettre la moindre erreur dans cette phase décisive s’il veut réaliser son grand rêve. En route pour le Texas, cowboy Kimi ! »

La Stampa : « Dans les bons comme dans les mauvais moments, Antonelli monte encore et encore sur le podium, et le titre mondial est désormais à portée de main. Verstappen affiche une forme éclatante et peut maintenant sérieusement défier Kimi. Il en a indéniablement le potentiel, mais il est sans doute désormais trop tard pour mettre encore Antonelli réellement en difficulté. Le véritable duel entre les deux ne devrait éclater que l’année prochaine. »

Il Messaggero : « Au cours de ce week-end remarquable, Verstappen démontre toute l’étendue de son talent. Le Néerlandais est de retour ! Red Bull a retrouvé sa compétitivité, et Verstappen confirme une fois de plus son statut de pilote d’exception : un champion qui commet peu d’erreurs et sait saisir toutes les occasions. Grâce à sa performance impressionnante, il retrouve les premières places et accentue la pression sur Antonelli dans la lutte pour la couronne mondiale. »

Getty Images

Formule 1 : revue de presse - ANGLETERRE

The Guardian : « Max Verstappen a démontré de manière éclatante à quel point il peut être supérieur quand il dispose de la bonne voiture : il était imbattable au Grand Prix de Singapour. Mais Red Bull a mis presque toute la saison à lui fournir cette voiture, et le titre est désormais hors de portée du Néerlandais. Derrière lui, sur le circuit de Marina Bay, Kimi Antonelli, futur champion du monde, en a fait assez pour n’être plus qu’à une course du sacre. »

The Telegraph : « Max Verstappen est de retour et Mercedes s’inquiète déjà. »

Daily Mail : « À 20 ans, Kimi Antonelli est le futur champion du monde de Formule 1, et personne ne lui arrive même à la cheville. Tout est joué, et les autres peuvent couper leur moteur dès maintenant. »

Formule 1 : revue de presse - PAYS-BAS et FRANCE

De Telegraaf : « Max Verstappen traverse une période fantastique en Formule 1. »

L’Équipe : « C’est fait ! Après neuf tentatives infructueuses, dont trois deuxièmes places, Max Verstappen s’est enfin imposé à Singapour, l’un des rares circuits qui manquaient encore à son palmarès. Pour y parvenir, le Néerlandais n’a même pas eu besoin de forcer particulièrement. »

Formule 1 : revue de presse - AUTRICHE

Kronen Zeitung : « Le quadruple champion du monde Max Verstappen a parachevé son triomphe total lors du week-end de Formule 1 à Singapour. »

OE24 : « Balle de match pour le titre mondial pour Kimi Antonelli. Aux côtés du vainqueur de la course, Max Verstappen, Antonelli a été l’un des grands gagnants du week-end de Singapour. »







