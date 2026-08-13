Le club d'Al-Nassr a réussi à devancer précocement son voisin et rival traditionnel Al-Hilal en Ligue des champions d'Asie de l'élite, quelques jours seulement avant le tirage au sort de la phase de championnat.

Le tirage au sort de la Ligue des champions d'Asie de l'élite aura lieu mardi prochain, au siège de la Confédération asiatique de football, dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur.

Quelques jours avant le début du tirage au sort, la Confédération asiatique de football a dévoilé les parcours des 32 clubs qui participent à la phase de championnat, avec 16 clubs dans la zone Ouest et autant dans la zone Est.

Pour la zone Ouest, les 16 clubs ont été répartis sur 4 niveaux, de sorte que chaque équipe dispute 8 matches, contre des adversaires de chaque niveau, sans qu'aucune équipe n'affronte un club de son propre pays, les 8 premières équipes se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Fait étrange, Al-Hilal, le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions d'Asie, s'est retrouvé dans le troisième chapeau, aux côtés des clubs d'Al-Gharafa (Qatar), du Tractor (Iran) et d'Al-Wasl (Émirats arabes unis).

Deux clubs saoudiens ont devancé Al-Hilal au classement, à commencer par Al-Ahli, tenant du titre des deux dernières éditions, qui s'est retrouvé dans le premier chapeau, aux côtés d'Al-Aïn (Émirats arabes unis), d'Al-Sadd (Qatar) et de l'Esteghlal (Iran).

Quant au deuxième club, il s'agit d'Al-Nassr, de retour en compétition dans la Ligue de l'élite après en avoir été absent lors de la dernière édition, qui s'est retrouvé dans le deuxième chapeau aux côtés du Neftchi Bakou (Ouzbékistan), d'Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) et du Shabab Al-Ahli (Émirats arabes unis).

Les deux autres clubs saoudiens, Al-Ittihad et Al-Qadisiyah, se sont retrouvés dans le quatrième chapeau aux côtés d'Al-Shamal (Qatar) et du Pakhtakor (Ouzbékistan).