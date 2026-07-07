L’équipe d’Égypte a été accueillie en héros à son retour de la Coupe du monde 2026, malgré une élimination cruelle.

Les Pharaons ont été éliminés en huitièmes de finale après avoir mené 2-0 avant de s’incliner 2-3 face à l’Argentine, ce mardi au stade d’Atlanta.

Gohar Nabil, ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, a déclaré lors de l’émission « Ici la Coupe du monde 2026 » sur la chaîne « Al-Nahar » : « Le caractère de l’équipe d’Égypte a considérablement changé, ce à quoi nous ne nous attendions pas. »

Il a ajouté : « Cette évolution s’explique par la présence de joueurs combattants, animés par un fort esprit patriotique, un enthousiasme communicatif et un objectif clair, sous la conduite d’un encadrement technique national qui fait preuve de respect et de professionnalisme, tant dans la sélection des joueurs que dans les remplacements ou la gestion du groupe. »

Il conclut : « Un accueil populaire massif attend l’équipe, sans qu’aucune organisation ne soit nécessaire ; ce sera un élan patriotique spontané. Nous avons vu ce que la communauté égyptienne aux États-Unis a fait pour soutenir l’équipe d’Égypte. »