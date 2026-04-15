Malgré un classement au milieu du tableau, Kuijt prolonge son contrat avec le FC Dordrecht pour plusieurs saisons

Dirk Kuijt reste entraîneur du FC Dordrecht, a confirmé mercredi le journal Algemeen Dagblad. L’ancien attaquant a paraphé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu’en milieu d’année 2028. Son précédent bail arrivait à échéance.

En interne, la volonté de poursuivre la collaboration avait déjà été exprimée. « Je suis extrêmement heureux de cette prolongation de contrat. Dès le premier instant, j'ai ressenti ici beaucoup de confiance et de soutien », se réjouit Kuijt dans une première réaction sur le site web du club.

Le directeur général Hans de Zeeuw se félicite de cette issue : « Cela faisait un moment que l’affaire était dans l’air, mais les signatures sont désormais officielles. Nous sommes très satisfaits de la méthode de travail de Dirk et de l’énergie qu’il investit chaque jour au service du club. »

De Zeeuw added that he is “confident we will share many great moments over the next few seasons. His vision aligns perfectly with FC Dordrecht’s ambitions and the path we want to follow as a club.”

L’objectif du club reste d’atteindre les barrages d’accession : l’équipe avait frôlé cette qualification lors de la troisième période, manquant le titre de période pour une seule unité.

Arrivé l’été dernier pour remplacer Melvin Boel, parti chez les Go Ahead Eagles, l’ex-avant-centre de Feyenoord, de Liverpool et des Oranje poursuit donc son aventure à la tête du club.

À 46 ans, l’ancien attaquant avait d’abord entraîné les jeunes de Feyenoord, puis été pressenti pour prendre les rênes de l’équipe première à De Kuip, avant que le projet n’aboutisse pas.

Il avait ensuite rejoint l’ADO La Haye pour un bref passage, avant une expérience au Beerschot en Belgique, puis son arrivée à FC Dordrecht l’été dernier.