Corum FK s’apprête à transmettre une offre pour Adamo Nagalo, défenseur du PSV Eindhoven. Âgé de 23 ans, le joueur a déjà évolué en prêt à Konyaspor la saison passée et, d’après l’observateur du club Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad), il pourrait cette fois s’engager définitivement en Süper Lig.

De retour au PSV après son prêt en Turquie, il a souffert de problèmes physiques, manquant ainsi une partie de la préparation estivale.

La solution pourrait à nouveau se présenter en Turquie : Corum est intéressé et dispose d’un budget conséquent.

Selon Elfrink, bien informé, Corum serait en mesure de répondre aux exigences financières du club néerlandais. « Des sources fiables estiment que le transfert pourrait atteindre environ 4 millions d’euros. »

Sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en 2029, le défenseur est estimé à seulement 2,8 millions d’euros par Transfermarkt.

Le prix élevé réclamé par le club néerlandais s’explique en partie par le montant initial de son transfert : il avait été acheté 7 millions d’euros au FC Nordsjaelland il y a deux ans.

Depuis son arrivée, il n’a disputé que 321 minutes sous les couleurs du PSV, réparties sur douze matchs officiels en Ligue des champions, en Eredivisie et en Coupe des Pays-Bas.