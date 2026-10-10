Malgré sa suspension : la fédération portugaise annonce le retour de Ronaldo en sélection

La Fédération portugaise de football a annoncé que sa star Cristiano Ronaldo retrouvera la sélection nationale lors de la prochaine trêve internationale au mois de novembre.

Le conseil de discipline de la Fédération portugaise de football avait annoncé, ce samedi, l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Cristiano Ronaldo en raison de son départ du rassemblement lors de la dernière trêve internationale, 24 heures avant le match contre le Danemark.

Le conseil a également révélé avoir pris la décision de suspendre provisoirement, de manière non automatique, le capitaine d'Al-Nassr, et de classer l'affaire comme « urgente », une première sanction officielle en attendant la fin de l'enquête et l'annonce de la sanction définitive.

Quelques heures après cette décision, Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, a confirmé son souhait de voir Ronaldo revenir en sélection nationale lors de la prochaine trêve internationale.

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Proença a déclaré, dans des propos rapportés par le journaliste italien Fabrizio Romano : « La fédération, le sélectionneur et tous les coéquipiers de Ronaldo ne font qu'un, nous voulons le retour de Ronaldo. »

Il a ajouté : « Je m'attends à ce que Ronaldo revienne lors de la trêve internationale du mois de novembre prochain, et il est lui aussi impatient de revenir, c'est le meilleur joueur de tous les temps. »

Les propos du président de la Fédération portugaise de football interviennent malgré certaines informations évoquant la possibilité d'une suspension du « missile de Madère » pour une durée allant d'un mois à six mois.

Au cours du mois prochain, la sélection du Portugal clôturera la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, en recevant le Danemark le 14, trois jours avant de se déplacer au pays de Galles lors de la dernière journée.

Il convient de rappeler que la sélection du Portugal s'est déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA, après avoir réussi à remporter ses quatre premiers matchs et pris la tête de son groupe avec 12 points.