Malgré l'annonce de la fin de sa carrière internationale avec la sélection argentine, il semble que Lionel Messi puisse bénéficier d'une dernière occasion de porter le maillot de l'« Albiceleste » afin de faire ses adieux au public, après que des rapports de presse ont révélé l'inscription de son nom sur la liste préliminaire présentée par l'entraîneur Lionel Scaloni en vue des prochains matches amicaux.

Les spéculations s'étaient multipliées un peu plus tôt sur la possibilité que Messi reste avec la sélection jusqu'à la Copa América 2028, avant que le joueur n'annonce officiellement sa retraite internationale, mettant fin au débat sur son avenir avec l'Argentine.

Mais selon Federico Bueno, le journaliste au fait de l'actualité de la sélection argentine au sein du réseau « ESPN », le nom de Messi figure sur la liste présentée par Scaloni en préparation de la prochaine trêve internationale, en attendant l'annonce officielle de la liste composée de 26 joueurs.

Des adieux dignes de la légende

Il semble que l'objectif de la convocation de Messi soit de lui offrir l'occasion de disputer un match d'adieu officiel sur le sol argentin, devant le public qui a vécu l'une des plus grandes périodes de l'histoire de la sélection, marquée par sa participation à trois finales de Coupe du monde sur quatre éditions du tournoi.

La Fédération argentine a officiellement annoncé, ce mardi, trois matches amicaux pour la sélection durant la prochaine trêve internationale.

La sélection argentine entame ses rencontres face à la Bolivie le mercredi 30 septembre, au stade « Mario Alberto Kempes » dans la ville de Córdoba.

L'« Albiceleste » revient ensuite dans la capitale Buenos Aires, où elle affronte le Burkina Faso le samedi 3 octobre, puis le Bénin le mardi 6 octobre, deux matches prévus au stade « Monumental ».

On ne sait toujours pas si Messi participera aux trois rencontres, s'il se contentera d'en disputer une seule, ou s'il apparaîtra brièvement lors de plusieurs matches, d'autant que la raison principale de sa présence sur la liste semble liée au fait de lui offrir l'occasion de faire ses adieux au public de la sélection dans son pays.

Le choix des stades

Le choix des stades semble réfléchi pour absorber l'immense affluence attendue en cas de participation de Messi.

Le stade « Mario Alberto Kempes » de Córdoba peut accueillir environ 57 000 spectateurs, ce qui offre au public situé en dehors de la capitale l'occasion de voir la star argentine.

Quant au stade « Monumental », l'antre de River Plate à Buenos Aires, sa capacité s'élève à 85 018 spectateurs, ce qui en fait le plus grand stade d'Amérique du Sud, un cadre idéal pour les adieux de l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Argentine.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

