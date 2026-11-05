Malgré sa personnalité controversée : plus de 20 raisons qui poussent les gens à aimer Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est l'un des sportifs les plus controversés au monde. Depuis ses débuts avec Manchester United, en passant par le Real Madrid et la Juventus, puis son retour chez les Red Devils, les avis à son sujet sont fortement partagés. Tandis que ses admirateurs le considèrent comme une légende exceptionnelle, d'autres le critiquent pour certains de ses comportements, son attention portée à son apparence et à son image de marque.

Ronaldo a annoncé sa retraite internationale avec la sélection du Portugal ce jeudi, à l'âge de 41 ans, quelques semaines après avoir quitté le rassemblement de l'équipe, à la suite d'un différend avec l'entraîneur Jorge Jesus.

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Derrière cette image controversée, la star portugaise possède un long parcours d'œuvres caritatives et de gestes humanitaires, qui ne bénéficient pas de la même attention, selon le journal britannique « The Sun » .

« Le Don » a ainsi été ambassadeur de grandes organisations humanitaires, comme l'UNICEF et World Vision, et avait déjà évoqué les enfants atteints de leucémie lors de la réception de son Ballon d'Or en 2014. Il a également adressé un message de soutien aux enfants de Syrie en 2016.

Pendant la pandémie de coronavirus en 2020, Ronaldo et son agent Jorge Mendes ont fait don d'un million de livres sterling à des hôpitaux au Portugal, une aide comprenant des respirateurs, des lits et des équipements médicaux. Il a aussi accepté de renoncer à quatre mois de salaire avec la Juventus, pour un coût personnel d'environ 3,8 millions de livres sterling, et a proposé à ses coéquipiers en sélection de faire don de la moitié de la prime de qualification à l'Euro 2020 pour faire face à la crise.

Parmi les faits marquants, Ronaldo ne porte aucun tatouage sur le corps, car il donne régulièrement son sang et encourage les autres à en faire autant. Il a par ailleurs fait don de moelle osseuse pour aider le fils de son ancien coéquipier Carlos Martins.

Ronaldo a vendu le Soulier d'Or européen qu'il avait remporté en 2011 pour 1,2 million de livres sterling, afin d'affecter les recettes à la construction d'écoles à Gaza. Il a également vendu une réplique de son Ballon d'Or de 2013 pour 530 000 livres sterling au profit de la fondation « Make-A-Wish ». Il a aussi fait don d'environ 120 000 livres sterling à un centre spécialisé dans le traitement du cancer au Portugal, où sa mère Dolores avait été soignée d'un cancer du sein.

Des aides à travers le monde

Son aide s'est étendue à différentes régions, puisqu'on lui a attribué un don de cinq millions de livres sterling au fonds de secours pour le tremblement de terre au Népal en 2015. Il a aussi contribué à l'envoi d'aides aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie, et au financement de camions de secours pour les sinistrés des inondations en Espagne en 2024.

Ronaldo s'est également préoccupé d'aider les enfants malades, en prenant en charge le traitement d'enfants atteints de cancer et en réglant les frais d'interventions chirurgicales. Il a aussi invité un enfant libanais orphelin à visiter le Real Madrid après la mort de ses parents. Il a fondé l'organisation « CR7 » pour soutenir l'éducation et la santé des jeunes, et a soutenu l'ancien joueur Fernando Ricksen, atteint d'une maladie neurologique, en l'invitant à assister à l'un des matchs.

Sur le plan personnel, il a aidé son frère aîné à se libérer de son addiction. Il est aussi connu pour offrir des cadeaux luxueux à ses coéquipiers et pour laisser de généreux pourboires au personnel des hôtels, selon le journal anglais.

Malgré la controverse qui entoure sa personnalité, ces gestes révèlent un côté humain dans la vie de Ronaldo, loin des projecteurs et des terrains, et montrent que sa carrière ne s'est pas limitée aux trophées et aux records.