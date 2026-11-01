« J’ai eu le privilège de travailler avec Harry Kane. C’est un joueur de premier plan et un grand professionnel. Bien sûr, j’étais frustré que mon joueur n’ait pas gagné. Mais malgré cette déception, je suis heureux pour Harry, qui mérite à son âge une telle récompense pour l’ensemble de sa carrière », a déclaré Mourinho en conférence de presse avant le match de championnat contre le Racing Santander. Entre 2019 et 2021, Mourinho a entraîné Kane lors de 86 matches officiels à Tottenham Hotspur.

« D’un autre côté, Kylian est unique, a poursuivi le Portugais. Des joueurs comme Messi, Cristiano Ronaldo ou Platini ont remporté le Ballon d’Or à plusieurs reprises. Le Ballon d’Or est décerné chaque année, mais il n’y a qu’un seul meilleur joueur de l’histoire des Coupes du monde. Quant au vote pour le Ballon d’Or, c’est surtout le classement de Jude Bellingham qui m’a un peu surpris. Il a terminé à la onzième place. Je ne souhaite pas en dire davantage à ce sujet. »

Lundi, à Londres, Kane a reçu la prestigieuse distinction de meilleur joueur du monde de la saison passée. Il a devancé de peu Mbappé, deuxième avec seulement 28 points de retard.

Alors que le Français n’a remporté aucun titre notable avec le Real Madrid la saison passée et qu’il a également échoué avec la France face aux Anglais de Kane lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Kane a réalisé le doublé championnat-Coupe d’Allemagne avec le Bayern Munich. L’Anglais a en outre inscrit 61 buts toutes compétitions confondues pour les Munichois et délivré sept passes décisives.

Kane a également obtenu un meilleur résultat que Mbappé en Ligue des champions avec le Bayern. En quart de finale, les Munichois ont justement éliminé le Real Madrid de la compétition. Kane est ainsi le premier joueur de Bundesliga depuis Matthias Sammer, qui avait remporté le Ballon d’Or en 1996 sous les couleurs du Borussia Dortmund.