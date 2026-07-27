Les deux stars arabes Mohamed Salah et Riyad Mahrez ont continué d'inscrire leurs noms dans les annales de la Premier League anglaise, après avoir figuré dans un classement historique regroupant les joueurs ayant créé le plus d'occasions franches depuis la saison 2009-2010, et ce malgré leur départ des pelouses anglaises.

Le site WhoScored, spécialisé dans les statistiques, a dévoilé le classement des joueurs ayant créé le plus d'occasions franches (« Big Chances Created ») en Premier League depuis la saison 2009-2010, un classement marqué par une présence arabe notable avec Salah et Mahrez parmi l'élite des créateurs de jeu de l'histoire de la compétition.

Le Belge Kevin De Bruyne occupe la tête du classement après avoir créé 198 occasions franches, tandis que l'Égyptien Mohamed Salah se hisse à la deuxième place avec 146 occasions, devançant le Portugais Bruno Fernandes, troisième avec 140 occasions.

L'Algérien Riyad Mahrez n'est pas en reste, puisqu'il se classe à la sixième place avec 102 occasions franches créées, devançant plusieurs des plus grandes stars de la Premier League, parmi lesquelles le Sud-Coréen Son Heung-min, le Danois Christian Eriksen et l'Anglais Raheem Sterling.

À lire aussi : Surprise : quelle est la vérité sur le transfert de Yassine Bounou à Al-Nassr ?

Ce classement confirme l'ampleur de l'impact laissé par le duo arabe en Premier League, leur présence ne s'étant pas limitée à inscrire des buts, mais s'étendant à la création d'occasions décisives, ce qui en a fait deux des joueurs les plus impliqués dans le secteur offensif au cours de la dernière décennie.

Et malgré la fin de leur parcours en Premier League, après que Salah s'est rapproché de Beşiktaş en Turquie et que Mahrez a rejoint Al-Ahli en Arabie saoudite avant de le quitter par la suite, les chiffres réalisés par le duo leur garantissent une place parmi les meilleurs créateurs de jeu de l'histoire de la compétition, aux côtés de noms de légende tels que De Bruyne, David Silva et Trent Alexander-Arnold.