Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a débuté l'ère de l'entraîneur allemand Jens Wissing à la tête de la direction technique de l'équipe.

Al-Ittihad affronte les Sud-Africains d'Orlando Pirates, ce mardi, lors de son premier match amical sous la houlette de son nouvel entraîneur allemand Jens Wissing, à l'occasion de son stage à l'étranger dans la ville espagnole de Marbella.

Wissing a dévoilé sa première composition avec Al-Ittihad, qui a vu la présence de Youssef En-Nesyri en pointe de l'attaque, aux côtés de l'ailier français Moussa Diaby et de l'ailier saoudien Abdulrahman Al-Aboud.

Cela intervient malgré certaines informations de presse ayant affirmé que l'attaquant marocain est proche d'un départ des rangs de l'équipe la saison prochaine, plus précisément en faveur du club du Maghreb de Fès.

Le Maghreb de Fès est à la recherche d'un nouvel attaquant, afin de compenser le départ de sa vedette Sofiane Bennajdida, qui a rejoint Al-Ahly d'Égypte lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

En-Nesyri a rejoint les rangs d'Al-Ittihad lors de la dernière période des transferts hivernaux, en provenance de Fenerbahçe, mais il n'a inscrit que 8 buts en 18 matchs, tout en délivrant une seule passe décisive.