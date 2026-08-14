Malgré les rumeurs de départ, Malcom lance la saison d'Al Hilal en Roshn League, avec deux absents étrangers

Le Brésilien Malcom, ailier d'Al-Hilal, entame le parcours de son équipe dans le championnat de la Roshn Saudi League, malgré les informations qui l'ont associé à un départ lors du mercato estival actuel.

Al-Hilal reçoit le Al-Fayha, tout juste promu en Roshn League, ce vendredi soir, au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la première journée de la compétition.

Le quotidien saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a arrêté sa décision d'intégrer Malcom dans la liste finale, sans toutefois trancher sur son inclusion comme titulaire ou remplaçant.

Cela intervient malgré les informations qui ont associé l'ailier brésilien à un départ d'Al-Hilal, dans un contexte d'intérêt d'Al-Diriyah pour s'attacher ses services, ainsi que l'intérêt de certains clubs brésiliens, qataris et émiratis.

À l'inverse, Al-Hilal se passera de deux joueurs étrangers dans la liste, l'attaquant uruguayen Darwin Núñez et le latéral portugais João Cancelo, sans que la raison de leur mise à l'écart ne soit révélée.

Les deux joueurs sont associés à un départ du « Zaïm » lors du mercato estival en cours, le Barça souhaitant recruter Cancelo définitivement, tandis que Núñez est proche d'un transfert vers le club turc de Trabzonspor.

Pour rappel, Al-Hilal souhaite reconquérir le titre de la Roshn Saudi League, qui a manqué à son palmarès lors des deux dernières saisons, tandis qu'Al-Fayha cherche à créer la surprise et à décrocher son premier point lors de son premier match dans la compétition.