Malgré les rumeurs concernant son retour, Salem Al-Dossari déçoit les supporters du Hilal avant le match contre Al-Taawoun

Salem Al-Dossari, la star du Al-Hilal, a infligé un nouveau coup dur aux supporters de l'équipe, avant le match contre Al-Taawoun dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Hilal accueillera son homologue Al-Taawoun samedi prochain au stade Kingdom Arena, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

À 72 heures du match, le journal saoudien « Okaz » a confirmé que Salem Al-Dossari ne serait pas en mesure d'y participer, car il ne s'est pas complètement remis de la blessure au genou qu'il a subie précédemment.

Le journal a indiqué que le Hilal se concentrait uniquement sur la préparation de « Tornado » pour le match contre Al-Sadd (Qatar), le 13 avril prochain, au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Riyad, en huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'Asie.

Lire aussi... Salem Al-Dossari surprend les supporters d'Al-Hilal avant le match contre Al-Taawoun

Cela contredit les informations parues dans la presse mardi dernier, selon lesquelles Salem Al-Dossari serait sur le point de disputer le match contre Al-Taawoun, alors qu’il se remet progressivement de la blessure qui l’a récemment touché.

Rappelons que Al-Dossari a disputé 27 matchs avec Al-Hilal depuis le début de la saison actuelle, au cours desquels il a inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives.