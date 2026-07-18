Selon plusieurs sources médiatiques, l’avenir de Mohamed Salah, ex-star de Liverpool, reste incertain après que le club turc de Beşiktaş a démenti tout accord avec le capitaine des Pharaons pour un transfert lors du mercato estival en cours.

Le joueur et Liverpool avaient annoncé plus tôt cette année que son aventure avec les « Reds » prendrait fin à l’issue de la saison 2025-2026, lui ouvrant ainsi la porte à un départ libre vers tout autre club.

Rumeurs d’accord avec Beşiktaş

Selon le site « Foot Mercato » et le journaliste Santi Ona, un accord verbal aurait été trouvé entre le club stambouliote et l’international égyptien pour un transfert gratuit.

Selon ces sources, le club stambouliote proposait un contrat d’une saison, assorti d’une option de prolongation d’une année supplémentaire, pour un salaire annuel de 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de primes.

La réaction de l’agent de Salah

Ces informations ont rapidement suscité une réaction de Rami Abbas, l’agent de Mohamed Salah, qui a laissé entendre que les rumeurs concernant la destination finale du joueur étaient infondées.

Sur son compte X, il a commenté : « Personnellement, je ne sais pas où Mohamed jouera la saison prochaine… Qu’est-ce que cela vous inspire ? »

Plus tôt dans la journée, l’agent avait déjà affirmé que l’avenir de Salah n’était pas encore fixé, promettant une issue imminente.

Il a ajouté : « Ce n’est pas notre façon de faire d’entamer des négociations avec des clubs pour lesquels Mohamed ne souhaite pas jouer, juste pour faire du bruit dans les médias. »

Beşiktaş dément

De son côté, le club de Beşiktaş a publié un communiqué officiel pour démentir tout accord avec la star égyptienne.

Dans son communiqué, le club stambouliote a affirmé : « Notre club confirme que les publications du journaliste Yagiz Sabuncuoglu sur les plateformes numériques au sujet des négociations de transfert, ainsi que les rumeurs concernant les conditions de certaines transactions, sont infondées et ne correspondent en rien à la réalité ; il s’agit d’allégations dénuées de tout fondement factuel. »

Il a ajouté : « Cette personne a toujours cherché à tromper l’opinion publique en publiant des informations inventées de toutes pièces, qui ne reposent sur aucun fait et n’ont aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec les dossiers de recrutement de notre club. »

Fabrizio Romano apporte des précisions

Cependant, Fabrizio Romano, journaliste spécialisé et expert reconnu du marché des transferts, a confirmé que le club turc avait bien formulé une offre officielle pour recruter Salah, tout en précisant que le transfert n’était pas encore conclu.

Sur sa chaîne YouTube, il a expliqué : « Pourquoi Beşiktaş a-t-il publié un communiqué officiel pour démentir les rumeurs ? Parce que le transfert de Mohamed Salah n’est pas encore finalisé. »

Il a ajouté : « Avant de parvenir à un accord définitif, il est normal que les clubs fassent preuve de prudence. Beşiktaş s’efforce effectivement de recruter Salah et a fait une offre pour l’engager. »

Il a conclu : « Rien ne peut être confirmé tant qu’un accord officiel n’est pas trouvé, et nous attendons encore les prochaines étapes. »

Les offres saoudiennes et américaines restent d’actualité

Romano souligne par ailleurs que Beşiktaş n’est pas seul sur le dossier : des formations de Saudi Pro League et de Major League Soccer restent en lice et mènent une concurrence acharnée pour s’attacher ses services.

Il a conclu en soulignant que le club turc privilégie la discrétion et refuse de dévoiler les détails des négociations, tant que la concurrence reste vive et que l’accord global avec le joueur ou sa destination finale n’est pas acté.