Malgré les demandes d'annulation, le rapport fait état d'une sanction allégée à l'encontre de l'arbitre du match Al-Ahli-Al-Fayha

Selon plusieurs médias, l’arbitre du match Al-Ahli-Al-Fayha pourrait être sanctionné si les accusations de l’attaquant anglais Ivan Toney, joueur d’Al-Raqi, étaient confirmées.

Mercredi dernier, à l’occasion de la 29^e journée de Deri Rooshn, Al-Ahli et Al-Fayha se sont séparés sur un score de 1-1 au stade de Majmaah.

L’attaquant anglais Ivan Toney a révélé après la rencontre que le quatrième arbitre, Abdulrahman Al-Sultan, lui aurait conseillé de se concentrer uniquement sur la Ligue des champions de l’AFC, négligeant ainsi la Ligue Roshen, une version appuyée par l’entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », le juge sportif ne risquerait pas de sanction lourde, même si les propos rapportés par l’attaquant anglais étaient confirmés. Des voix influentes, comme celles du journaliste Khaled Al-Shneef et de l’expert en arbitrage Abdullah Al-Qahtani, réclament pourtant son éviction pure et simple.

Selon le quotidien, si les faits sont confirmés, l’arbitre ne risquerait qu’une sanction interne, décidée par la Commission des arbitres : une suspension de plusieurs rencontres, probablement non communiquée au grand public, comme cela s’est déjà produit par le passé.

Rappelons que l’Al-Ahli a saisi la Fédération saoudienne de football pour réclamer une enquête sur l’ensemble de l’équipe arbitrale, avant que l’instance ne confirme que ses différentes commissions ont pris le dossier en charge.