Le gardien marocain d’Al-Hilal, Yassine Bounou, a vécu une saison contrastée, alternant éloges et critiques.

La saison passée, le club s’est contenté de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, échouant à conserver son titre en championnat Roshen et à remporter la Ligue des champions asiatique, un bilan qui a exaspéré les supporters bleus.

Le portier marocain a souvent été pointé du doigt pour des erreurs individuelles ayant conduit à des buts coûteux, mais nombre d’observateurs estiment qu’il est injuste de faire de lui le seul responsable des résultats mitigés.

D’ailleurs, le club a souffert de lacunes défensives récurrentes, fragilisant la charnière arrière et exposant son gardien à des duels délicats, même si ce dernier a parfois brillé par ses interventions.

Malgré ces critiques, les statistiques soulignent une autre réalité : il a offert à son équipe le meilleur total de clean sheets de l’histoire du club depuis le début de la Saudi Pro League.

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D’après les chiffres officiels de la Ligue Roshen, le club a terminé 16 matchs sans encaisser le moindre but la saison passée, dont 14 avec le portier marocain entre les perches, surpassant ainsi son précédent record de 15 clean sheets établi en 2023-2024.

Un total qui atteste de l’influence du portier au sein du dispositif défensif de l’Al-Hilal, car garder ses filets inviolés ne dépend pas uniquement du gardien, mais aussi de sa capacité à guider la défense et à gérer les temps forts de la rencontre.

Au-delà des critiques et grâce à des statistiques parlantes, Bono confirme donc son statut d’homme clé du club saoudien et boucle une saison moins noire qu’il n’y paraît, enrichissant au passage son palmarès personnel d’un nouveau record sous le maillot d’« El-Zaeem ».