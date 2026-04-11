Malgré les blessures de Kano et Malcolm, Al-Hilal conserve un mince espoir avant son affrontement crucial avec Al-Sadd

Al-Hilal conserve un mince espoir d'aligner l'ailier brésilien Malcom et le milieu de terrain saoudien Mohammed Kano pour la rencontre face à Al-Sadd (Qatar), en Ligue des champions de l'Asie.

Le club saoudien a annoncé vendredi que les deux joueurs avaient été touchés lors de la victoire 6-0 contre Al-Khaloud mercredi à la Kingdom Arena, lors de la 29^e journée de la Saudi League.

Le club a précisé que Kano souffre d’une lésion aux ischio-jambiers, tandis que Malcom ressent une douleur dans la même zone. Des examens d’imagerie médicale sont prévus pour évaluer la gravité de leurs blessures et déterminer leur durée d’indisponibilité.

Malgré la probabilité faible de les aligner contre Al-Sadd, le journal saoudien Al-Riyadiah rapporte que l’entraîneur italien Simone Inzaghi a tout de même décidé de les intégrer à la délégation qui se rend à Djeddah.

Les Bleus affronteront Al-Sadd lundi prochain au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’AFC.

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Selon le quotidien, les deux joueurs poursuivront leur programme de soins et de rééducation sur place, et leur participation définitive ne sera confirmée que dimanche.

Malcom a disputé 33 matchs avec Al-Hilal depuis le début de la saison en cours, inscrivant 9 buts et délivrant 11 passes décisives, tandis que Keno a marqué 5 buts et fourni autant de passes en 36 rencontres.

Al-Hilal vise un retour sur le trône continental après trois éditions blanches, son dernier titre remontant à 2021, suivi d’une finale perdue et de deux éliminations en demi-finale.