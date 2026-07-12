Selon la presse, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Casado, a reçu plusieurs offres ces dernières semaines. Malgré l’intérêt du championnat saoudien, il souhaite rester en Europe.

Selon le journal catalan « Sport », les offres reçues par le FC Barcelone n’ont pas dépassé 12 millions d’euros et certaines se limitaient à une part des droits du joueur, ce qui n’a pas convaincu le club catalan.

Selon le quotidien, le Borussia Dortmund s’est positionné pour recruter le jeune milieu, envisageant même de l’inclure dans la transaction autour de Karim Ademi, avant que cette piste ne soit abandonnée.

Parallèlement, l’agent du joueur, Jorge Mendes, explore d’autres pistes en Premier League tout en gardant un œil sur les propositions saoudiennes.

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Sport confirme que la priorité de Casado ne réside pas dans l’aspect financier, mais dans un transfert vers un club qui croit en ses capacités et lui offre une véritable chance de jouer régulièrement et d’endosser un rôle important au sein du projet sportif de l’équipe.

Le journal ajoute que le joueur estime que cette étape de sa carrière nécessite un temps de jeu régulier pour progresser, ce qui le pousse à épuiser toutes les options européennes avant d’envisager toute autre destination.

Selon le journal, deux offres émanant de clubs saoudiens sont actuellement sur la table, mais le joueur n’a pas encore donné son feu vert, préférant attendre l’issue des discussions européennes dans les prochains jours.

Malgré l’incertitude qui persiste quant à son avenir, le joueur pourrait tout de même participer au stage de préparation du Barça en Angleterre, même si sa destination finale n’est pas encore arrêtée avant le début du rassemblement.