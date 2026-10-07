Southampton a poussé un soupir de soulagement après une décision historique de la Fédération anglaise de football, qui a autorisé son jeune entraîneur allemand Tonda Eckert à conserver son poste malgré son implication dans l'une des plus grandes affaires d'espionnage du football anglais.

Une commission disciplinaire indépendante de la Fédération anglaise a décidé de se contenter de suspendre l'entraîneur de 33 ans pour une durée de six semaines avec sursis jusqu'à la fin de la saison prochaine, assortie d'une amende de 28 000 livres sterling et d'un blâme officiel, lui garantissant ainsi de rester à la tête du staff technique de l'équipe.

Selon laBBC, la Fédération anglaise avait dans un premier temps proposé une suspension de trois mois pleins à l'encontre d'Eckert, une sanction qui aurait suffi à mettre un terme à son aventure avec le club. La commission a toutefois estimé qu'il existait d'importantes circonstances atténuantes, au premier rang desquelles le remords sincère exprimé par l'entraîneur, ce qui l'a conduite à alléger la sanction, dans l'attente de savoir si la Fédération fera ou non appel de la décision.

Satisfaction à Southampton et critiques envers la Ligue

Dans un premier commentaire officiel, Southampton a salué la décision dans un communiqué où l'on peut lire : nous espérons que cela mettra un terme à une période regrettable de notre histoire, et des mesures ont été prises pour garantir que de telles erreurs de jugement ne se reproduisent plus au sein de notre club, remerciant les supporters pour leur soutien inconditionnel.

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De son côté, le propriétaire du club, Dragan Solak, a estimé que le club avait suffisamment souffert, déclarant : nous apprécions que la commission l'ait reconnu, nous sommes convaincus que l'entraîneur a tiré les leçons de cette affaire, et je crois fermement que Tonda est l'un des jeunes entraîneurs les plus enthousiasmants d'Europe. Avec ce obstacle levé, je suis certain qu'il peut mener l'équipe vers une saison réussie.

Solak n'a pas caché ses critiques envers l'EFL : il a qualifié les procédures de la Fédération anglaise de positives, tout en déclarant au sujet de la Ligue : la manière dont ils nous ont traités n'est pas une chose que nous oublierons.

Les détails d'un plan prémédité

Le rapport de la commission d'enquête a révélé des détails étonnants sur les trois opérations d'espionnage reconnues par le club et qui lui ont valu d'être écarté de la finale des barrages d'accession en mai dernier et de se voir retirer quatre points cette saison.

Dans le cas d'Oxford United, Eckert avait organisé l'opération de surveillance pour savoir si l'équipe allait évoluer avec une défense à quatre ou à cinq sous la houlette de son nouvel entraîneur.

Quant à l'affaire d'Ipswich Town, la commission a admis qu'Eckert n'était pas à l'origine de l'initiative visant à obtenir les enregistrements des caméras de surveillance d'une séance d'entraînement de l'équipe.

Et dans l'épisode le plus marquant, avant la demi-finale des barrages face à Middlesbrough, Eckert avait envoyé une personne au centre d'entraînement de l'adversaire pour s'assurer de la disponibilité du milieu de terrain Hayden Hackney en vue d'une participation.

La commission a conclu que ce qui s'était produit relevait d'un plan prémédité et précis, du sommet jusqu'à la base, destiné à obtenir un avantage compétitif dans des compétitions à l'enjeu réel, par le biais de la présence délibérée dans les centres d'entraînement des adversaires afin d'y recueillir des informations tactiques.

Pourquoi a-t-il échappé à la sanction la plus lourde ?

Malgré la gravité de ce que la commission a qualifié d'infraction extrêmement grave, celle-ci a dans le même temps affirmé être pleinement convaincue qu'Eckert n'avait pas conscience que ses actes constituaient une violation des règles de la Ligue ou qu'ils étaient moralement répréhensibles, rejetant par ailleurs toute allusion à l'existence d'un comportement systématique et organisé.

La commission a considéré qu'Eckert était un témoin particulièrement remarquable, ayant réfléchi avec profondeur et sérieux à ce qui s'était passé, et que son niveau de remords était profond et sincère.

Le facteur déterminant dans la décision d'assortir la sanction d'un sursis a été le fait qu'une suspension de trois mois aurait pu lui coûter son poste, ce que la commission a considéré comme l'imposition d'une sanction supplémentaire au club lui-même, un motif clair et convaincant pour suspendre l'application de l'interdiction.

Rappelons qu'Eckert a pris en main l'entraînement de Southampton à titre intérimaire en décembre 2025 alors que l'équipe occupait la vingt et unième place, avant que le club ne le confirme à son poste après avoir terminé la saison à la quatrième place. L'équipe occupe actuellement la treizième place avec 10 points après huit matchs, avant d'affronter son rival Portsmouth.

L'affaire rappelle l'épisode de Marcelo Bielsa avec Leeds United en 2019, lorsqu'il avait espionné Derby County. La Fédération s'était alors contentée de lui adresser un avertissement, tandis que la Ligue avait infligé une amende de 200 000 livres à Leeds, avant d'instaurer une règle interdisant la surveillance des entraînements de l'adversaire dans les 72 heures précédant le match, cette même règle ayant connu son application la plus sévère l'an dernier avec la suspension d'un an infligée à la sélectionneuse du Canada, Bev Priestman, après l'espionnage de la Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques de 2024.







