L’avenir de l’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, reste incertain après l’élimination du « Brésil de l’Europe » lors de la Coupe du monde 2026.

Lors de l’entrée en lice des Portugais, mercredi, l’équipe a été tenue en échec (1-1) par la République démocratique du Congo.

Les Lusitaniens défieront l’Ouzbékistan mardi prochain en soirée lors de la 2^e journée, puis la Colombie dimanche 28 juin très tôt pour clore la phase de groupes.

Selon plusieurs médias, il quitterait son poste après le tournoi pour relever un nouveau défi.

Interrogé en conférence de presse, à la veille de la rencontre face à la République démocratique du Congo, le technicien a coupé court aux spéculations.

« Il n’y a aucune nouvelle concernant mon avenir », a-t-il coupé court lors de la conférence de presse, selon le quotidien espagnol Marca. « Notre priorité est de poursuivre le travail entamé il y a trois ans et demi. Nous sommes à la Coupe du monde après 40 matchs et un titre en Ligue des Nations. Nous sommes concentrés sur le tournoi, donc je le répète : il n’y a aucune nouvelle. »

Malgré ces dénégations, le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport a affirmé sur son compte X que l’entraîneur négociait déjà avec le club saoudien d’Al-Nassr avant même le début de la Coupe du monde.

De son côté, le site « Foot Mercato » observe : « L’annonce de ces discussions pendant la Coupe du monde posera sans doute question, tout comme la possibilité qu’il entraîne le futur club de Ronaldo… Un joueur presque invisible hier, mais que son entraîneur a maintenu sur le terrain. »

Rappelons que Jorge Jesus, autre technicien portugais, a récemment quitté Al-Nassr après avoir mené le club au titre de champion d’Arabie saoudite.











