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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Malgré le revers subi contre l’Espagne, les statistiques de la Coupe du monde confirment l’influence positive du Real Madrid

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J. Bellingham
A. Guler
Kylian Mbappé
Vinicius Junior

Les statistiques officielles de la Coupe du monde 2026 viennent réhabiliter le Real Madrid, quelques jours après la surprise générale provoquée par l’absence totale de joueurs merengues dans la sélection espagnole.

Selon le site de statistiques Opta, le Real Madrid est désormais le club ayant inscrit le plus grand nombre de buts grâce à l’ensemble de ses joueurs lors de la Coupe du monde 2026 à ce jour, ses joueurs ayant marqué un total de 10 buts.

Le club merengue devance de quatre unités ses plus proches poursuivants, Crystal Palace, Sunderland et le Paris Saint-Germain, dont les joueurs totalisent chacun six réalisations.

Les réalisations madrilènes sont l’œuvre de Kylian Mbappé (4 buts) avec la France, Vinícius Júnior (4 buts) avec le Brésil, Arda Güler (1 but) avec la Turquie et Jude Bellingham (1 but) avec l’Angleterre. 

Rappelons que la star française a été sacrée meilleur buteur de la Liga lors des deux dernières saisons.

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