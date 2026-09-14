L'Allemand Jens Weissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a adressé ses critiques à ses joueurs après le match nul concordé face à Al-Shamal du Qatar en Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Ittihad et Al-Shamal ont fait match nul 1-1, lors de la rencontre qui les a opposés, ce lundi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Weissing a déclaré, lors de ses propos en conférence de presse d'après-match, rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Une rencontre difficile, nous avons affronté une équipe difficile, nous avons traversé des semaines difficiles, et ce fut une rencontre inégale. »

Il a ajouté : « Nous avons eu des occasions et eux aussi, nous avons perdu en tranchant et dans la prise de bonnes décisions dans le dernier tiers offensif, mais je suis heureux que nous n'ayons pas perdu espoir. C'est un nul équitable pour les deux équipes, et ce n'était pas une rencontre ouverte. »

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Il a poursuivi : « Les décisions dans le dernier tiers, nous ne les avons pas réussies, comme sur une situation de (Steven) Bergwijn et d'Ahmed Al-Ghamdi, nous ne les avons pas gérées comme il le fallait. »

Il a continué : « Ce qui nous a également manqué, c'est la réussite dans la finition. La dernière décision, nous l'avons manquée, et l'adversaire était bon. Nous avons eu de bonnes occasions, mais nous n'avons pas réussi dans le dernier tiers ; tout est une question de décisions. »

À propos de la première trêve après plus d'un mois de disputes de matchs, l'entraîneur allemand a affirmé : « La trêve arrive à point nommé après cette période. Nous allons nous reposer puis nous reprendrons le travail. »

Il a conclu : « Nous avons de nombreux aspects que nous souhaitons développer. Nous allons penser au repos maintenant, et après la trêve nous aurons une grande rencontre à laquelle nous penserons plus tard. »

Il est à noter qu'Al-Ittihad était proche de sa première défaite de la saison en cours, puisqu'il était mené d'un but à zéro, avant que son nouveau milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum ne réussisse à inscrire le but de l'égalisation dans le temps additionnel.