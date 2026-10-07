Une vague d'inquiétude s'empare des supporters du club d'Al-Ittihad, à quelques heures du Clasico tant attendu face à l'éternel rival Al-Hilal.

Al-Ittihad se déplacera chez Al-Hilal samedi prochain, au stade Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, dans le choc de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien "Al-Riyadiya" a indiqué qu'Al-Ittihad a récupéré les services de son attaquant George Ilenikhena, après sa guérison de la blessure contractée lors de sa participation avec la sélection du Nigeria durant la dernière trêve internationale.

Le journal a précisé que l'attaquant nigérian a pris part aux entraînements collectifs d'Al-Ittihad, hier mardi, confirmant ainsi sa guérison et sa capacité à disputer normalement le prochain Clasico.

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Toutefois, l'inquiétude frappe Al-Ittihad en raison de la blessure dont souffre actuellement son défenseur international Hassan Kadesh, dont la participation au Clasico demeure incertaine à l'heure actuelle.

Kadesh s'est blessé lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du Golfe Arabique "Gulf 27", ce qui l'a privé de la finale remportée face à son homologue émirati sur le score de deux buts à zéro, hier mardi.

Al-Ittihad aborde ce Clasico en quête d'une victoire qui lui permettrait de ravir la tête du classement du Championnat saoudien, lui qui occupe actuellement la deuxième place avec 17 points, à une seule longueur d'Al-Hilal, leader.

À noter qu'Al-Ittihad est la seule équipe à n'avoir subi aucune défaite cette saison en Roshn Saudi League jusqu'à présent, tandis qu'Al-Hilal a perdu un seul match face à Neom sur le score de deux buts à zéro.