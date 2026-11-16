Malgré le refus de Mourinho, une nouvelle arme vient soutenir le Milan AC dans sa difficile mission pour s'emparer d'Endrick

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Selon un rapport de presse paru ce lundi, Milan dispose d'une nouvelle arme qui pourrait lui faciliter la tâche pour s'attacher les services du Brésilien Endrick, joueur du Real Madrid, lors du mercato hivernal, malgré le refus de l'entraîneur José Mourinho de conclure cette opération.

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Selon le journal « Corriere dello Sport », José Mourinho est déterminé à conserver Endrick au Real Madrid au-delà du mois de janvier, malgré le vif intérêt de Milan.

L'entraîneur portugais considère le joueur brésilien, âgé de 19 ans, comme un élément important de ses plans à long terme.

De son côté, Milan tient à boucler l'opération et se dit prêt à offrir 60 millions d'euros, assortis de 10 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus potentiels, ainsi qu'une clause de rachat de 80 millions d'euros pour le Real Madrid.

Pourtant, Mourinho estime qu'Endrick mérite davantage d'occasions et ne voit pas dans son faible temps de jeu une raison suffisante pour son départ.

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Milan peut également s'appuyer sur son nouveau directeur général, Brett Yormark, pour appuyer ses démarches. En effet, son frère jumeau, Michael, occupe un poste exécutif de haut rang au sein de Roc Nation Sports International, l'agence qui représente Endrick.

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Le Corriere dello Sport a indiqué que ce contact pourrait contribuer à faciliter les négociations avec le joueur lui-même, mais aussi avec le Real Madrid.

Cependant, la position de Mourinho demeure un obstacle majeur aux plans de Milan pour recruter Endrick en janvier.

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Une position ferme de Mourinho

José Mourinho ne semble pas vouloir apporter de changements à l'effectif du Real Madrid durant le mercato hivernal, bien que deux joueurs n'entrent plus dans ses calculs depuis le début de la saison, à un moment où certains dossiers restent ouverts, au premier rang desquels l'avenir d'Endrick, qui n'a pas eu suffisamment d'occasions de jouer.

La formation madrilène s'apprête à reprendre son parcours après la seconde trêve internationale, puisqu'elle affronte le Celta Vigo le 21 novembre, avant de disputer 8 autres matchs avant les fêtes de Noël. Peu après s'ouvre le mercato hivernal en janvier, une période durant laquelle le Real Madrid n'a généralement pas pour habitude de bouger.

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Mais Iván Martín, journaliste au journal « OK Diario », a révélé deux exceptions possibles, expliquant que le club et Mourinho ne souhaitent pas modifier la composition de l'équipe durant la saison, à l'exception de la possibilité d'autoriser les départs de Raúl Asencio et Ferland Mendy, qui n'ont disputé aucun match cette saison.

Martín a déclaré, lors de son intervention sur la chaîne YouTube d'Iñaki Angulo : « Mourinho ne laissera pas partir Endrick, il ne le laissera pas s'en aller. Les deux seuls joueurs qu'il pourrait laisser partir lors du mercato hivernal sont Mendy et Raúl Asencio. »

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Ses propos s'inscrivaient dans le cadre d'une discussion sur la situation d'Endrick, qui n'a disputé que 141 minutes cette saison. Selon ce qu'a rapporté le site Defensa Central d'après le journaliste espagnol, Asencio et Mendy n'entrent pas dans les plans de l'entraîneur portugais pour l'instant.

Le latéral français avait été écarté de la liste du Real Madrid engagée en Ligue des champions, remplacé par Sergio Martínez, le jeune talent recruté par le club en provenance du Racing Santander à la fin du mois d'août, bien que le milieu de terrain n'ait pas encore fait d'apparition avec l'équipe première.