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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Malgré le festival de buts dans le Clasico, Ahmed Atif : Bousic est meilleur que l'entraîneur d'Al-Shabab !

M. Pusic
T. Letsch
Al Shabab
Al Ahli vs Al-Taawoun
Al Ahli
Al-Taawoun
Saudi Pro League
Pays-Bas
Allemagne
Arabie saoudite

Une déclaration surprenante

Ahmed Atif, ancienne star d'Al-Shabab et du football saoudien, a pris la défense du Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, après la lourde défaite concédée face aux « Lions » en Roshn League.

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier vendredi, sur la pelouse du SHG Arena dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la douzième journée de la Roshn League.

Atif a déclaré, dans des propos tenus dans l'émission « Dawrina Ghair » : « J'avais dit avant la dernière trêve internationale qu'il était difficile de juger Pusic à ce stade aussi précoce de la saison. »

Et d'ajouter : « En toute honnêteté, pour moi, il est arrivé dans des circonstances difficiles », ce à quoi le journaliste saoudien Khaled Al-Shenaif a rétorqué avec ironie : « Alors qu'il dirige Al-Shabab à la place de (Thomas) Letsch », avant qu'Atif ne le surprenne : « Pour moi, il est meilleur que Letsch. »

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07 nov. 2026

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Ces propos interviennent alors même que l'entraîneur allemand Thomas Letsch a obtenu des résultats remarquables avec Al-Shabab durant la saison en cours, en particulier après la dernière trêve internationale, puisqu'il a disputé 4 matchs depuis, en remportant 3 et en faisant match nul une seule fois.

Rappelons que Pusic a pris en main l'entraînement d'Al-Ahli depuis le début de la saison en cours, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, et qu'il a dirigé l'équipe lors de 17 matchs depuis, au cours desquels il a décroché 11 victoires, contre 5 défaites et un seul match nul.

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