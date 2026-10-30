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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Malgré le démenti de Jaissle, un journaliste saoudien crée la surprise au sujet d'Ivan Toney

I. Toney
M. Jaissle
Al Ahli
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Angleterre
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Une star de l'Angleterre va-t-elle partir ?

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Le journaliste Battal Al-Qous a dévoilé un rebondissement intrigant concernant l'avenir de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, après avoir indiqué que le joueur figurait parmi les intérêts du club anglais de Newcastle United, en vue de tenter de le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Al-Qous a affirmé, dans son émission « Fi Al-Marma », que Newcastle avait placé Toney parmi ses cibles pour le mercato hivernal, sous la direction de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, ancien directeur technique d'Al-Ahli, qui connaît bien les qualités de l'attaquant anglais après avoir travaillé avec lui lors de leur expérience en championnat saoudien.

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La présence de Jaissle à la tête du staff technique de Newcastle confère une dimension supplémentaire à ces informations, puisque l'entraîneur allemand a déjà travaillé avec Toney à Al-Ahli, ce qui le rend bien au fait du potentiel de l'attaquant anglais et de sa capacité à apporter un plus offensif.

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Cela intervient malgré le fait que Jaissle ait démenti l'entrée de Newcastle dans des négociations avec Al-Ahli au sujet de Toney, d'autant plus que le club anglais est tenu de respecter les règles du fair-play financier, qui l'empêchent de conclure le transfert.

Les propos sur l'intérêt de Newcastle restent dans le cadre de ce qu'a révélé Battal Al-Qous, sans annonce officielle quant à la présentation d'une offre ou au début de négociations entre les deux clubs, tandis qu'Al-Ahli guette l'évolution de la situation, Toney étant lié par un contrat avec le club saoudien.

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