L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé d'emmener 11 joueurs étrangers pour affronter Al-Qadisiyah dans le choc de la Roshn Saudi League, bien que le règlement n'autorise pas leur participation.

Al-Hilal se déplacera chez Al-Qadisiyah, demain vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, lors de la onzième journée de la Roshn League.

Le règlement de la Roshn Saudi League autorise chaque équipe à inscrire un maximum de 8 joueurs étrangers sur la feuille de match.

Malgré cela, le journal saoudien « Arriyadiyah » a confirmé qu'Inzaghi avait décidé d'emmener l'ensemble de ses 11 joueurs étrangers pour le voyage à destination de Dammam, qui se fera par la route ce jeudi soir, en vue d'affronter Al-Qadisiyah.

Cette décision s'explique par le fait qu'Al-Hilal se rendra directement de Dammam à Doha, la capitale qatarie, par la route après le match contre Al-Qadisiyah, afin de préparer la rencontre face à Al-Shamal, du Qatar, lundi prochain, lors de la troisième journée de l'AFC Champions League Elite.

L'entraîneur italien veillera à ne retenir que 8 joueurs étrangers sur la feuille de match contre Al-Qadisiyah, avant que les autres ne rejoignent l'effectif pour le match contre Al-Shamal en Champions League Elite, qui ne fixe aucune limite au nombre de joueurs étrangers.

Selon le même journal, Inzaghi a l'intention d'opérer de nombreux changements dans la composition de l'équipe lors du match contre la formation qatarie, afin de procéder à une rotation et de ménager un certain nombre de cadres.

« Al-Za'eem » occupe la deuxième place au classement de la Saudi League avec 24 points, à un point d'Al-Qadisiyah, le leader, qui a disputé un match de plus.

De son côté, Al-Hilal a remporté ses deux premiers matchs de l'AFC Champions League Elite, ce qui lui vaut la troisième place du groupe Ouest avec 6 points, à la différence de buts derrière Al-Ain, des Émirats arabes unis, et l'Esteghlal Téhéran, d'Iran.