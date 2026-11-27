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L'Allemand Jens Fissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a choqué les supporters du club malgré la victoire obtenue face à Neom en Roshn Saudi League.

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Al-Ittihad s'est imposé 1-0 face à Neom lors du match qui les opposait vendredi soir , au stade de la Cité sportive Prince Abdallah Al-Faisal de Djeddah, pour le compte de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Malgré la victoire, Fissing a révélé que son ailier néerlandais Steven Bergwijn avait subi une nouvelle blessure, alors qu'il venait tout juste d'en revenir pour le match contre Neom.

« Bergwijn ne se sent pas bien, et nous devons vérifier son état de santé avec le staff médical », a déclaré le technicien allemand en conférence de presse d'après-match, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat ».

L'ailier néerlandais avait été titularisé lors de la victoire 2-0 contre le club ouzbek de Pakhtakor, lundi dernier, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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L'ancien joueur de Tottenham Hotspur avait quitté la rencontre à la 84e minute après avoir reçu un coup à la jambe, ce qui avait fait naître des doutes sur sa participation face à Neom.

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Bergwijn avait toutefois réintégré l'entraînement collectif d'Al-Ittihad jeudi, se rendant ainsi disponible pour le match contre Neom, et son entraîneur allemand Jens Fissing l'avait aligné d'entrée, avant qu'il ne se blesse de nouveau.

Au sujet du match, Fissing a déclaré : « Je suis heureux de cette victoire, c'est un succès important face à une équipe difficile. Neom a prouvé sa valeur cette saison, il est capable de produire un football solide et dispose d'une grande puissance physique. Nous avons souffert face à lui en première période, et nous avons vu une excellente réaction de nos joueurs en seconde période. »

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Il a ajouté : « L'aspect physique est important, surtout avec la chaleur, mais elle commence à s'atténuer et notre niveau physique s'est amélioré. L'équipe qui possède la meilleure préparation physique est celle qui se retrouve en tête du championnat. »

Le technicien allemand a également critiqué le trio offensif de son équipe en première période, composé de Bergwijn, du Nigérian George Ilenikhena et de Marwan Al-Sahafi, affirmant avoir décidé de les remplacer dès le début de la seconde période, car il n'était pas satisfait de leur niveau.

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Il a conclu : « Nous n'avons pas été bons en première période, et certains joueurs n'ont pas réussi à appliquer ce que je leur avais demandé en matière de pressing. J'ai donc effectué trois changements parce que je n'étais pas satisfait de leur prestation, et je pense qu'ils ont été payants. »

Fissing avait ainsi décidé de faire entrer trois joueurs dès le début de la seconde période : l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum et Ahmed Al-Ghamdi.

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Youssef En-Nesyri a réussi à changer le cours du match dès son entrée. Ses déplacements ont causé beaucoup de soucis à la défense de Neom, et il a été proche de marquer à plusieurs reprises, mais la dernière touche a manqué de précision.

La délivrance est venue à la 75e minute, lorsque le milieu de terrain algérien Houssem Aouar a adressé une longue passe en profondeur sur la tête de Youssef En-Nesyri, qui l'a convertie au fond des filets de l'équipe visiteuse.

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Dans un premier temps, l'arbitre a annulé le but pour un hors-jeu de l'attaquant marocain, avant de consulter l'assistance vidéo, qui a confirmé que le but d'En-Nesyri était valable.

Ce but avait une saveur particulière pour Youssef En-Nesyri, puisqu'il mettait fin à une disette d'un mois entier avec Al-Ittihad, que ce soit en Roshn Saudi League ou en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Grâce à ce but, Youssef En-Nesyri est devenu le meilleur buteur d'Al-Ittihad cette saison, avec un neuvième but toutes compétitions confondues, à égalité avec l'attaquant nigérian George Ilenikhena, auteur du même total.

Par ailleurs, il s'agissait du troisième but inscrit par l'attaquant marocain contre Neom, qui devient ainsi sa victime préférée en Roshn Saudi League depuis son arrivée à Al-Ittihad lors de l'hiver de la saison dernière, selon le réseau de statistiques « Opta ».