Fahd Al-Hraifi, ancienne légende du club saoudien d'Al-Nassr, s'est livré à une attaque cinglante contre les joueurs d'« Al-Alami » malgré la victoire remportée par l'équipe face à Abha, affirmant que la prestation affichée par Al-Nassr a soulevé de nombreux points d'interrogation, notamment au niveau de l'état d'esprit et de la combativité sur le terrain.

Al-Nassr a décroché une précieuse victoire contre Abha sur le score de 2-1, lors du match qui a opposé les deux équipes mercredi soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat Roshn Saudi League. L'équipe poursuit ainsi son parcours dans la compétition, mais la prestation n'a pas échappé à de larges critiques.

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Al-Hraifi a déclaré, lors de ses propos dans l'émission « Dawrina Ghair » : « Al-Nassr a perdu la combativité et l'état d'esprit conquérant qu'il avait sous l'ancien entraîneur Jorge Jesus, mais hier, avec Angi, il y avait du désordre, de l'imprudence et de la nonchalance chez certains joueurs face à une équipe dont il est séparé par de grands écarts. »

La légende d'Al-Nassr a ajouté, critiquant les choix du staff technique : « Même la composition n'était pas adaptée : jouer en 4-4-2 face à des équipes regroupées, alors qu'Angelo, par exemple, a de la technique et de la condition physique et qu'il aurait fallu lui donner l'espace suffisant pour progresser contre l'adversaire », soulignant que la manière de jouer n'a pas aidé l'équipe comme il le fallait face au bloc défensif d'Abha.

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Al-Hraifi a poursuivi son attaque contre les joueurs d'Al-Nassr, déclarant : « Il n'y a pas d'état d'esprit chez les joueurs ni de passion, et c'est le premier match où Abha se crée des occasions, ce qui témoigne de l'imprudence au sein de l'équipe d'Al-Nassr », estimant que laisser l'adversaire se créer un tel nombre d'occasions représente un indicateur inquiétant pour une équipe qui dispose d'un grand écart de moyens.

Al-Hraifi a également refusé de considérer Al-Nassr comme le champion de la précédente édition du championnat, affirmant que cela ne doit pas servir de justification au niveau actuel, déclarant : « Que personne ne dise que cette équipe a été championne du championnat la saison dernière », avant d'adresser une critique au gardien brésilien Bento Matheus en raison du but qu'il a encaissé.

Al-Hraifi a conclu ses critiques en affirmant qu'Al-Nassr, malgré sa sortie avec les trois points face à Abha, est toujours sommé de rebattre ses cartes rapidement, car la persistance de cet état de désordre, d'imprudence et d'absence de passion pourrait, selon sa vision, coûter cher à l'équipe face à des adversaires plus forts lors des prochaines journées.