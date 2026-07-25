Malgré la surprise d'Al-Qadsiah, Al-Hilal se rapproche de la signature du remplaçant de Cancelo

Le club d'Al-Hilal s'est rapproché d'un accord avec le joueur qui succédera au latéral portugais João Cancelo lors de l'actuel mercato estival, malgré l'entrée soudaine du club d'Al-Qadsiah pour rafler l'affaire.

Cancelo se rapproche d'un transfert au FC Barcelone lors de l'actuel mercato estival, dans un contexte où il ne souhaite pas revenir à Al-Hilal après la fin de son prêt, notamment en raison de la présence de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

Le journaliste saoudien Abdulrahman Abaoud a affirmé qu'Al-Hilal était parvenu à un stade avancé dans ses négociations avec le club d'Al-Taawoun, afin de s'attacher les services de son latéral droit Mohammed Mahzari lors de l'actuel mercato estival.

Al-Hilal avait tenté de recruter Mahzari dès le début du mercato pour compenser Cancelo la saison prochaine, mais les exigences financières élevées du club d'Al-Taawoun l'avaient éloigné de l'affaire durant la période écoulée.

Le club d'Al-Qadsiah était entré dans l'affaire durant la période écoulée, afin d'arracher le latéral droit saoudien des griffes d'Al-Hilal, avant que « le Chef » ne revienne et se rapproche de sa conclusion.

Mahzari est considéré comme l'un des joueurs marquants du football saoudien, au point qu'il a rejoint l'équipe première en mars dernier pour affronter la Serbie, mais il n'a pas figuré dans la liste de l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2026.

La saison dernière, le joueur de 24 ans a disputé 35 matchs avec Al-Taawoun en championnat saoudien et en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, au cours desquels il a réussi à inscrire un but et à en offrir deux autres.