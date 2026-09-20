Dans une surprise remarquée, le Polonais Marcin Bulka, gardien de but de Neom, a raflé le prix du meilleur gardien de la Roshn Saudi League pour le mois de septembre, devançant plusieurs noms prestigieux, au premier rang desquels le Marocain Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal, qui a lui aussi livré un mois parfait en matière de cage inviolée.

Bulka a été l'une des principales raisons des solides résultats obtenus par Neom durant le mois, après s'être montré d'une nette constance entre les poteaux et avoir contribué à ce que son équipe décroche des victoires importantes. Il obtient finalement ce prix qui a ouvert la porte à la comparaison avec Bounou, d'autant que le gardien d'Al-Hilal n'a encaissé aucun but non plus lors de ses trois matchs en septembre.

Bulka : 3 matchs et 7 buts avec des cages inviolées

Bulka a disputé trois matchs avec Neom durant le mois de septembre et a réussi à garder sa cage inviolée lors de deux rencontres, la première face à Al-Khaleej, qui s'est terminée par une victoire de Neom trois buts à zéro, et la seconde face à Al-Hilal, lorsque son équipe a signé une victoire historique deux buts à zéro.

Quant au troisième match, il s'est déroulé face à Al-Taawoun et s'est achevé sur une victoire de Neom 4-2. Malgré les deux buts encaissés par Bulka au cours de la rencontre, son équipe a réussi à conclure la confrontation et à décrocher une nouvelle victoire, le gardien polonais terminant le mois avec trois victoires et seulement trois buts logés dans sa cage.

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Fait notable, Bulka n'a pas été un simple gardien profitant de la force offensive de son équipe, mais il a joué un rôle dans le maintien de l'avantage de Neom durant les matchs, en particulier face à Al-Hilal, lorsque l'équipe a réussi à stopper l'attaque du Leader et à s'en sortir avec une victoire nette deux buts à zéro.

Avec ces résultats, Bulka a contribué à un mois parfait pour Neom, qui a réussi à enchaîner trois victoires consécutives, dont le succès face à Al-Hilal, confirmant que l'équipe est capable de rivaliser avec les grands de la Roshn League et que son gardien polonais est devenu l'un de ses éléments les plus en vue.

Bounou : cages inviolées et un prix qui revient à un autre

Le plus grand paradoxe est que Yassine Bounou a affiché des statistiques extrêmement solides durant le même mois, après avoir disputé trois matchs avec Al-Hilal face à Al-Ahli, Al-Shabab et Al-Taawoun, et avoir réussi à garder sa cage inviolée lors des trois rencontres.

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Al-Hilal a battu Al-Ahli 3-0, puis s'est défait d'Al-Shabab deux buts à zéro, avant de signer une victoire écrasante face à Al-Taawoun sur le score de 6-0, Bounou gardant sa cage inviolée tout au long des trois matchs, dans une série qui confirme la régularité du gardien marocain durant le mois.

Par conséquent, l'obtention du prix par Bulka ne signifie pas que Bounou a livré un mois faible, bien au contraire : les chiffres montrent que le gardien d'Al-Hilal était bien présent, mais le prix est allé au gardien de Neom à la lumière des résultats obtenus par son équipe durant la même période.