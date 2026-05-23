Malgré la relégation, Robert Mühren tire sa révérence avec le sourire : « Merci, c’était mon travail. »

Robert Mühren a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel aujourd’hui. L’attaquant de 37 ans raccroche donc les crampons. Malheureusement, il n’a pas pu conclure sa brillante carrière sur une note positive samedi après-midi : le FC Volendam a perdu la finale des barrages aux tirs au but, ce qui signifie que « Het Andere Oranje » évoluera en Keuken Kampioen Divisie la saison prochaine.

L’après-midi de Mühren, qui fêtait son 500e match professionnel, avait pourtant connu un rebondissement favorable en prolongation : à la 100e minute, le vétéran pensait égaliser (2-2) et offrir virtuellement le maintien à Volendam.

L’arbitre, après consultation du VAR, a annulé la réalisation, estimant que Yannick Leliendal avait commis une faute. Le conte de fées de Mühren s’est alors envolé en fumée.

Malgré cet après-midi chargé en émotions, entre un adieu et une relégation, Mühren reste étonnamment détendu, même au sujet de son but refusé. « Ça aurait pu être si beau. Mais malheureusement, cette faute. En fait, je l’avais vu venir. On espère toujours que ce soit un duel viril, mais l’arbitre a tranché : “Je n’avais pas d’autre choix ; c’était une faute à 100 %.” »

Il pointe toutefois du doigt le départ catastrophique de son équipe, qui a concédé deux buts en quelques minutes : « On a tout gâché nous-mêmes dans les vingt premières minutes. C’est incompréhensible de commencer ainsi la finale de l’année. On s’est ensuite bien repris, mais ça n’a pas suffi. »

Après une carrière remarquable, Mühren va endosser le rôle d’entraîneur adjoint à Volendam, une perspective qu’il attend avec impatience. « Mettre la pression sur les joueurs ? Oui, c’est dans ma nature », lance-t-il en riant, ce qui lui vaut les compliments du journaliste d’ESPN Hans Kraay junior.

Après tous ces éloges, le Volendammer au caractère bien trempé conclut l’interview à sa manière. « Merci, c’était mon travail », répond Mühren en souriant.