Malgré la relégation de West Ham United, Crysencio Summerville pourrait tout de même disputer la Ligue des champions

Crysencio Summerville a connu un week-end difficile avec la relégation de West Ham United en Championship. L’ailier néerlandais pourrait toutefois rester au plus haut niveau : l’AS Roma s’intéresse à lui.

Selon La Gazzetta dello Sport, le club giallorosso cherche des ailiers capables de faire passer Donyell Malen à la vitesse supérieure.

Summerville et Mason Greenwood (Olympique de Marseille) font partie des profils étudiés. Sous contrat avec West Ham jusqu’en 2029, le Néerlandais pourrait toutefois changer d’air à un prix abordable grâce à la relégation des Hammers.

Le club a officiellement activé cette semaine l’option d’achat de 25 millions d’euros inscrite dans le contrat de Malen et entend passer à l’action sans tarder.

« Gasperini souhaite associer Malen à des coéquipiers talentueux : Greenwood et Summerville en tête », écrit La Gazzetta.

Dimanche, la Louve a validé son billet pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de Serie A, devançant la Juventus et l’AC Milan, tandis que Côme se qualifiait également. Malen avait ouvert le score lors de la victoire décisive 2-0 sur le terrain de l’Hellas Vérone.