Le Camerounais Bryan Mbuemo et l'Ivoirien Amad Diallo, tous deux joueurs de Manchester United, ont ironisé sur la décision de retirer au Sénégal le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 pour l'attribuer au Maroc.

Le football africain traverse une crise sans précédent, après que la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, le mois dernier, d'attribuer le titre africain au Maroc, malgré la victoire du Sénégal (1-0) lors d'une finale qui s'est prolongée en prolongation.

Cette décision a été motivée par le retrait des joueurs sénégalais pendant quelques minutes, après l'attribution d'un penalty en faveur du Maroc à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, avant que les Lions de la Teranga ne reviennent sur le terrain pour terminer le match.

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Ibrahim Diaz, la star du Maroc et du Real Madrid, a manqué le penalty, et le Sénégal a inscrit le but de la victoire en prolongation, remportant ainsi la coupe sur le sol marocain.

Mais deux mois après la finale, la Confédération africaine de football (CAF) a retiré le titre au Sénégal et déclaré le Maroc vainqueur (3-0) en raison du forfait des joueurs des Lions de la Teranga.

De son côté, cette décision a suscité la colère de la Fédération sénégalaise, qui a décidé de porter l'affaire devant des instances supérieures afin de conserver le titre africain.

À ce sujet, le duo Mbuemo et Diallo s’est présenté lors d’une conférence de presse, alors que Manchester United était en stage en République d’Irlande, en vue de la reprise des matchs de Premier League après la trêve internationale.

Interrogés sur la polémique autour du titre de la Coupe d'Afrique des nations, les deux stars de Manchester United ont ri, et Diallo a répondu : « Pas de commentaire ».

Cette ironie intervient alors que le Marocain Nasser Mazraoui fait partie de l'effectif de Manchester United et qu'il était présent avec les Lions de l'Atlas lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025.