Malgré la perspective d’un salaire XXL à Galatasaray, Rafael Leao envisagerait une nouvelle option surprenante

Comme le rapportent de concert Sky Sports et la Gazzetta dello Sport, une nouvelle option intéressante s’est ouverte pour Leao avec Aston Villa. Malgré les douze millions d’euros de salaire net par an qui l’attendraient, selon les informations, à Galatasaray, le Portugais serait très ouvert à un transfert à Birmingham.

À Villa, Leao disputerait non seulement également la Ligue des champions, mais il évoluerait aussi, avec la Premier League, dans un championnat nettement plus relevé que la Süper Lig turque. De plus, les Anglais pourraient sans problème assumer l’indemnité de transfert d’environ 50 millions d’euros probablement réclamée par Milan.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, les signes pointent depuis longtemps vers une séparation entre Leao et l’AC. Dès la fin mai, l’attaquant avait annoncé un départ cet été sur la chaîne de télévision portugaise Sport TV : « Je suis fier d’avoir pu écrire l’histoire à Milan, mais je veux ouvrir un nouveau chapitre dans ma carrière », a déclaré Leao.

Galatasaray a-t-il un petit avantage dans le dossier Rafael Leao ?

Les intentions seraient réciproques, puisque le joueur de 27 ans ne ferait apparemment pas partie des plans du nouvel entraîneur de Milan, Ruben Amorim. Leao, qui serait aussi courtisé par Fenerbahçe, l’ennemi juré de Galatasaray,, avait manqué l’ouverture de la nouvelle saison de Serie A le week-end dernier en raison d’une blessure à la cuisse.

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Milan mènerait actuellement des négociations à la fois avec Galatasaray et avec Villa. Un petit avantage pour le champion de Turquie réside dans le fait que le mercato en Turquie ne ferme que le 4 septembre, alors qu’en Angleterre, il se termine dès le 1er septembre.

Leao avait rejoint Milan en 2019 en provenance du LOSC Lille pour une indemnité de transfert d’un peu moins de 50 millions d’euros, et il a été l’une des figures marquantes du grand club italien au cours des sept dernières années. En 291 matches avec les Rossoneri, il a inscrit 80 buts, avec en point d’orgue le titre de champion remporté en 2022.