L’attaquant anglais Ivan Toney, qui évolue sous les couleurs d’Al-Ahli en Arabie saoudite, a poursuivi son festival offensif en inscrivant un nouveau triplé sous le maillot de la sélection anglaise, malgré son absence de temps de jeu dans la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions ont dominé la Croatie 4-2 mercredi lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’avant-centre n’a pas pris part à la rencontre, restant sur le banc jusqu’au bout, tandis que le titulaire Harry Kane se distinguait en inscrivant un doublé, dont un penalty.

Selon le quotidien britannique The Sun, les Three Lions ont disputé, jeudi – moins de 24 heures après leur affrontement avec la Croatie – une rencontre amicale face au club américain du Sporting Kansas City.

L’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, a profité de cette rencontre pour offrir du temps de jeu aux joueurs restés sur le banc face à la Croatie, afin de préserver leur condition physique.

Ivan Toney s’est mis en évidence en inscrivant un « hat-trick », malgré une rencontre écourtée à 50 minutes (deux mi-temps de 25 minutes). Morgan Rodgers et Ollie Watkins ont également trouvé le chemin des filets.

Il s’agit du deuxième hat-trick de l’attaquant en autant de sorties amicales, après ses trois buts inscrits lors de la victoire 6-0 contre Miami la semaine passée.

Les Three Lions préparent désormais leur deuxième sortie dans le groupe C, mardi face au Ghana, une rencontre dont une victoire assurerait mathématiquement leur qualification pour les huitièmes de finale, indépendamment du résultat de la dernière journée.