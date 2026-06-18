Mohammed Al-Owais, gardien de but de l’équipe nationale saoudienne, s’apprête à retrouver le championnat Roshen la saison prochaine. Pourtant, son club Al-Ela n’a pas réussi à se qualifier pour cette compétition à l’issue de l’exercice précédent.

Sous ses cages, Al-Ela a manqué la montée en Ligue Roshen après sa défaite en finale des barrages, en mai dernier, contre Al-Dir’iya, nouveau promu.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, Al-Dir'iya souhaite justement recruter le gardien pour renforcer son effectif en vue de sa première participation à la Saudi Pro League.

Le club, fraîchement promu, patientera toutefois jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026 pour officialiser l’arrivée du gardien, actuellement concentré sur sa participation avec la sélection saoudienne.

Al-Owais a brillé lors de ses premiers pas en Coupe du monde : neuf arrêts, dont quatre dans la surface, et un précieux match nul 1-1 face à l’Uruguay lors de la première journée de la phase de groupes.

En cas d’accord, le club renoncerait à recruter un gardien étranger afin de préserver ses huit places d’extra-communautaires pour d’autres postes.

Âgé de 34 ans, le gardien pourrait ainsi retrouver la Saudi Pro League un an après l’avoir quittée, lorsqu’il avait quitté Al-Hilal à l’été 2025 pour rejoindre Al-Ula dans l’espoir, finalement déçu, de mener le club à la promotion.

Al-Dir'iya deviendrait ainsi son cinquième club après Al-Shabab (2014-2017), Al-Ahli (jusqu'en 2022), Al-Hilal et Al-Ula.