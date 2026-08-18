Selon les informations de The Athletic, le club de Premier League a repris les négociations pour recruter le Portugais. Les Villans seraient même confiants quant à la possibilité de parvenir à un accord.

Un développement assez surprenant, après que le directeur sportif Max Eberl a encore déclaré la semaine dernière que les négociations avec le tenant du titre de la Ligue Europa avaient échoué, tandis que les signes d’un transfert de Palhinha vers Newcastle United s’étaient récemment intensifiés.

« On a lu qu’Aston Villa nous avait contactés au sujet de Joao. C’est vrai. Mais avec Aston Villa, nous ne parviendrons pas à un accord, cela ne fonctionne tout simplement pas. Parce que nous ne sommes pas dans une situation où nous devons faire ce que les autres veulent nous imposer », a déclaré Eberl. Selon certaines informations, les Anglais avaient auparavant soumis aux Munichois une offre de prêt avec option d’achat. Le club record d’Allemagne poussait en revanche, toujours selon ces informations, pour une vente immédiate.

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Selon Athletic, Aston Villa resterait toutefois convaincu de pouvoir conclure un prêt. Samedi, après le match amical contre le RB Leipzig, Eberl n’a lui non plus plus catégoriquement exclu un prêt. « Il existe aujourd’hui tellement de possibilités différentes pour sécuriser certaines choses. Si vous avez un prêt où quelqu’un dit être prêt à payer des frais de prêt élevés, alors il faudrait aussi l’accepter. »

Autre élément surprenant dans ce revirement : autour du match contre Leipzig, le Bayern se trouvait apparemment déjà dans des discussions concrètes avec un acquéreur potentiel. C’est ce qu’a expliqué Eberl lorsqu’il a été interrogé sur l’absence de Palhinha du groupe pour le Telekom Cup : « Il y a des négociations. Et il y a des négociations dans lesquelles un transfert pourrait se faire. C’est pourquoi nous ne voulions prendre aucun risque aujourd’hui. » Dans le même temps, il a prophétisé un « processus de longue haleine ». Newcastle semblerait toutefois être sorti de la course, selon le reportage de The Athletic. Les efforts des Magpies pour recruter le milieu défensif seraient restés infructueux et un accord peu probable.

Pendant ce temps, le journal portugais A Bola rapporte que Benfica Lisbonne s’est mis d’accord avec Palhinha sur un contrat de quatre ans. Une offre de 15 millions d’euros, plus cinq millions d’euros de bonus potentiels, serait en outre parvenue à la Säbener Straße. Des rumeurs sur un intérêt des Portugais pour Palhinha circulaient depuis longtemps déjà, mais le joueur privilégierait apparemment un retour en Premier League.

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FC Bayern Munich : quels autres joueurs doivent encore partir ?

Palhinha avait rejoint l’Isar en 2024, avec un an de retard après l’échec du transfert l’été précédent, en provenance de Fulham FC pour 50 millions d’euros à la demande de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, mais il n’a pas répondu aux attentes placées en lui. La saison passée, le milieu défensif de 31 ans a joué en prêt à Tottenham Hotspur, mais un transfert définitif n’a pas abouti. Pour un tel transfert, les Munichois demandent environ 25 millions d’euros.

Malgré un contrat qui court encore jusqu’en 2028, il ne joue plus aucun rôle dans les plans de Vincent Kompany. Il en va de même pour Sacha Boey et Bryan Zaragoza, qui doivent eux aussi absolument quitter le club. « Il nous reste encore presque deux semaines et demie », a souligné Eberl. « Dès le début, nous avons communiqué très clairement, en interne comme en externe, quelle était la situation. Il n’est jamais facile de prendre de telles décisions, de faire ce genre d’annonces, mais cela fait aussi partie du business. »