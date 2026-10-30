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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Malgré la manita : le gardien d'Al-Shabab avoue ne pas être satisfait du match face à Al-Ahli

M. Diaw
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
Sénégal
Arabie saoudite

Les Lions ont réalisé une victoire historique

Le gardien sénégalais d'Al-Shabab, Mory Diaw, a exprimé son insatisfaction à l'issue du petit Clásico face au rival traditionnel, Al-Ahli, en Roshn Saudi League, malgré la large victoire décrochée par « les Lions ».

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors du match qui les a opposés vendredi soir, au SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, en cette douzième journée de la Roshn Saudi League.

Diaw a déclaré au journal saoudien « Asharq Al-Awsat » après la rencontre : « Nous travaillons dur pour décrocher la victoire à chaque match, et nous chercherons à l'emporter lors de notre prochaine confrontation, qui précède la trêve. »

Al-Shabab se déplacera chez Abha, jeudi prochain, pour la treizième journée de la Roshn Saudi League.

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Le gardien sénégalais a ajouté : « Je ne suis pas satisfait à 100 % du match, car nous avons encaissé un but, mais le plus important au final, c'est de récolter les trois points. »

Firas Al-Buraikan a inscrit l'unique but d'Al-Ahli à la 40e minute de jeu, après avoir reçu un centre à ras de terre qu'il a dévié dans les filets de Mory Diaw.

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