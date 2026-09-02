Chelsea s'est rapproché de la réalisation d'un transfert surprise arraché des griffes du club saoudien d'Al-Ittihad, malgré la fin de la période des transferts estivaux en Premier League anglaise.

Le site français « Foot Mercato » a indiqué que Chelsea a commencé à entrer en contact avec le Néerlandais Georginio Wijnaldum, ancien milieu de terrain de Liverpool, en vue de l'engager lors de ce mercato estival.

Cette démarche surprise de Chelsea en direction de Wijnaldum intervient en raison de la crise qu'il a traversée dans les dernières heures du mercato estival, hier mardi, après avoir accepté de vendre son milieu de terrain argentin Enzo Fernandez à Manchester City.

Chelsea s'était mis d'accord avec Monaco pour recruter son milieu de terrain sénégalais Lamine Camara, afin de compenser le départ d'Enzo Fernandez, avant que le club français ne fasse volte-face de manière surprenante dans les tout derniers instants, ce qui a privé les Blues de la possibilité de remplacer la star argentine.

Selon le site français, le club londonien cherche à recruter un joueur libre au milieu de terrain, dans la mesure où son enregistrement est autorisé après la fin de la période des transferts, et Wijnaldum est considéré comme le candidat le plus en vue pour occuper ce poste à l'heure actuelle.

Cela survient au moment où le nom du milieu de terrain néerlandais est associé à un transfert vers Al-Ittihad, après trois saisons déjà passées en Saudi Pro League, sous les couleurs d'Al-Ettifaq, qui s'est passé de ses services à l'expiration de son contrat à la fin de la saison dernière.

Si Chelsea parvient à recruter le joueur de 35 ans, il fera son retour en Premier League cinq ans après l'avoir quittée, lorsqu'il avait quitté Liverpool pour rejoindre le Paris Saint-Germain à l'été 2021.

Wijnaldum retrouverait également l'Anglais Jordan Henderson au milieu de terrain, après avoir joué à ses côtés à Liverpool entre 2016 et 2021, puis à Al-Ettifaq durant la première moitié de la saison 2023-2024.

Il convient de rappeler qu'Al-Ittihad est associé à d'autres joueurs au milieu de terrain, dont l'un pourrait remplacer Wijnaldum en cas d'échec de son recrutement, le plus en vue étant le Colombien Richard Rios, joueur du Benfica portugais.