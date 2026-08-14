Malgré la déroute de Chelsea, la Ligue des champions frappe de nouveau aux portes de Stamford Bridge

Le club ukrainien du Chakhtar Donetsk cherche à disputer ses matchs théoriquement à domicile en Ligue des champions cette saison au stade de Stamford Bridge, l'antre célèbre du club anglais de Chelsea.

Cette démarche intervient alors que l'équipe ne peut plus utiliser son stade historique, la Donbass Arena, depuis 2014 en raison de la guerre russo-ukrainienne, ce qui a contraint le club à disputer ses matchs nationaux dans les villes de Kiev et Lviv, tandis qu'il se déplace pour accueillir ses rencontres européennes entre l'Allemagne, la Slovénie et la Pologne.

Selon la BBC, les négociations sont toujours en cours entre les deux parties, le stade de Chelsea représentant l'option privilégiée du club ukrainien afin de profiter de sa capacité d'accueil qui atteint 40 000 spectateurs.

Des sources ont confirmé à la BBC que cette démarche ne relève pas de motivations commerciales, mais qu'elle constitue plutôt une mise à profit de la relation étroite qui s'est consolidée entre les deux clubs depuis le transfert du joueur Mykhailo Mudryk dans les rangs des Blues en 2023.

Le Chakhtar avait étudié d'autres options pour ramener le football européen de l'élite dans l'ouest de Londres, parmi lesquelles les stades de Craven Cottage, propriété du club de Fulham, et du Gtech Community, propriété de Brentford. Toutefois, la capacité d'accueil limitée de ces deux stades fait pencher la balance en faveur de Stamford Bridge, les responsables du club misant sur la capacité des rencontres attendues face aux grands d'Europe à attirer des foules considérables et à remplir totalement les tribunes.

Ce qui facilite cette démarche, c'est la fin de saison dernière de Chelsea à la dixième place de la Premier League, ce qui l'a privé de participer aux compétitions européennes et garantit l'absence de tout conflit dans le calendrier des matchs, bien que l'organisation des rencontres reste conditionnée à l'accord des conseils municipaux de Hammersmith et Fulham, ainsi que de l'Union européenne de football, l'UEFA.