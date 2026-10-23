Malgré la défaite, Rodgers prévient Al-Hilal : nous avons fait passer notre message et nous lutterons jusqu'au bout

L'Irlandais Brendan Rodgers, l'entraîneur d'Al-Qadisiyah, a tenu à lancer un avertissement à Al-Hilal, malgré la défaite concédée face à lui en Roshn Saudi League.

Al-Hilal s'est imposé contre Al-Qadisiyah sur le score de 3-2 lors de la rencontre qui les a opposés, vendredi soir, au stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn Saudi League.

Rodgers a commenté cette défaite, dans des déclarations en conférence de presse d'après-match rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », en déclarant : « Nous avons livré un grand match et nous avons tenu tête à Al-Hilal. »

Il a ajouté : « Nous avions un effectif réduit, je suis fier de ce qu'ont montré les joueurs, le message est passé : Al-Qadisiyah rivalisera avec Al-Hilal jusqu'à la fin de la saison. »

Interrogé sur la raison de ce message, il a répondu : « Al-Qadisiyah, il y a deux saisons, évoluait en deuxième division, et aujourd'hui elle rivalise avec force. Nous jouons face à une équipe expérimentée et c'est ce qui m'a poussé à dire cela, je n'avais pas d'autre intention. »

Il a poursuivi : « J'ai dit aux joueurs après le match qu'ils n'avaient pas démérité, qu'ils avaient donné beaucoup de ce qu'ils avaient, et même avec un effort redoublé, c'est pourquoi je devais les saluer car ils n'ont failli en rien. »

Il a enchaîné : « Je n'aime pas inventer des excuses, mais les joueurs d'Al-Hilal ont bénéficié d'un temps de repos relativement plus long. Je félicite Al-Hilal, il a gagné et il le mérite, il possède de grandes stars comme c'est le cas pour mon équipe, et ce fut un grand match avec toute la pression physique et les absences également dans notre équipe. »

Il a conclu : « Je suis fier de la présence des noms saoudiens, ils sont un pilier de l'équipe, le joueur saoudien progresse et fait preuve de créativité. J'ai un certain nombre de noms : Musaab (Al-Juwayr), Jihad (Zikri), (Mohammed) Abou Al-Shamat, Al-Qahtani et d'autres, et pour le Mondial 2034 je suis optimiste quant à une magnifique génération saoudienne. »

À noter que cette victoire a placé Al-Hilal en tête du championnat saoudien avec 27 points, soit deux longueurs d'avance sur Al-Qadisiyah, qui est redescendu à la troisième place à la différence de buts derrière Al-Nassr, bien que l'équipe de l'Est ait disputé un match de plus.