Malgré la défaite face à l'Angleterre, le chiffre 3 confirme la grandeur du bilan de De la Fuente avec l'Espagne

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L'Angleterre a réalisé la nuit dernière, sur la pelouse du Wanda Metropolitano, un exploit que seules deux autres sélections nationales avaient accompli depuis que Luis de la Fuente a pris en main l'Espagne fin 2022.

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Le journal "Mundo Deportivo" a affirmé que la défaite 3-2 avait mis fin à la série de l'Espagne restée invaincue durant 43 matchs, et qu'il s'agissait de la troisième défaite du sélectionneur en 55 matchs à la tête de la Roja.

Durant cette période, l'Espagne a remporté trois titres : la Ligue des nations 2023, l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026.

La première défaite est intervenue lors de leur deuxième match. Le 28 mars 2023, Scott McTominay a inscrit un doublé pour offrir à l'Écosse la victoire 2-0 à Hampden Park, dans une rencontre comptant pour les éliminatoires de l'Euro.

Environ un an plus tard, le 22 mars 2024, un but de Daniel Muñoz a scellé le match amical face à la Colombie au stade olympique de Londres (0-1).

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Depuis cette nuit à Londres, l'Espagne n'avait plus perdu durant 43 matchs, qu'ils soient officiels ou amicaux. Au cours de cette série, le Portugal lui a arraché le titre de la Ligue des nations 2025 aux tirs au but, après une finale conclue sur le score de 2-2. Statistiquement, ce match est comptabilisé parmi les dix matchs nuls de De la Fuente.

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Il s'agissait de la troisième défaite de l'Espagne, et la première sur son sol depuis sa nomination. L'Angleterre a mené trois buts à zéro grâce à Harry Kane, Ezri Konsa et Ben White.

Oyarzabal et Nico Williams ont réduit l'écart pour l'Espagne, mais l'équipe de Thomas Tuchel a tenu bon et s'est emparée de la première place du groupe.

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La sélection espagnole connaîtra son adversaire en quart de finale vendredi prochain, et disputera le match retour à l'extérieur.

Un match palpitant

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L'équipe d'Angleterre a livré l'une de ses meilleures prestations sous la direction de l'entraîneur Thomas Tuchel, après avoir imposé une domination quasi totale face à l'Espagne, championne du monde, lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, au stade Metropolitano, avant que la situation ne s'inverse environ un quart d'heure après le début de la seconde période.

L'équipe anglaise a abordé la seconde période avec un but d'avance, inscrit par son capitaine Harry Kane sur penalty à la 45e minute, après avoir été fauché dans la surface de réparation par Pau Cubarsí, mais le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente a décidé de procéder à trois changements d'un coup au début de la seconde moitié de la rencontre.

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Pau Cubarsí, Fabián Ruiz et Mikel Merino ont quitté la pelouse, laissant entrer à leur place Dean Huijsen, Pedri et Fermín López, dans une tentative du sélectionneur espagnol de reprendre le contrôle du milieu de terrain et d'améliorer les performances de son équipe, qui avait souffert face au pressing anglais durant la première période.

Mais les changements n'ont pas apporté aux hôtes la sérénité espérée, l'Angleterre les ayant surpris par un pressing féroce dès les premières minutes de la seconde période, et ayant continué à avancer plutôt que de se replier pour préserver son but, parvenant à doubler la mise en seulement quatre minutes.

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Le deuxième but est intervenu à la 53e minute, après un corner parfaitement exécuté par Declan Rice, sur lequel Ezri Konsa s'est élevé sans surveillance dans la surface de réparation pour propulser le ballon de la tête au fond des filets, renforçant l'avance anglaise d'un deuxième but qui a bouleversé les plans de la sélection espagnole.

Les Anglais n'ont pas laissé à leur adversaire le temps de reprendre son souffle, revenant rapidement menacer le but des hôtes en exploitant les espaces derrière la défense sur une contre-attaque éclair, au cours de laquelle le ballon est parvenu à Jude Bellingham, qui l'a adroitement transmis à Ben White lancé en profondeur, ce dernier le plaçant au fond des filets à la 57e minute, inscrivant le troisième but de l'Angleterre.

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Alors que le match semblait filer vers une domination anglaise totale, le suspense est revenu à la 63e minute, seulement 10 minutes après le but de Konsa, lorsque Jarell Quansah a tardé à transmettre le ballon, permettant à Lamine Yamal de le lui subtiliser et de s'élancer dans la surface de réparation, avant d'être fauché par Elliot Anderson, l'arbitre accordant alors un penalty en faveur de la sélection espagnole assorti de l'expulsion du joueur de Manchester City.

Mikel Oyarzabal s'est chargé de transformer le penalty à la 65e minute, logeant le ballon au fond des filets pour réduire l'écart à deux buts et redonner espoir à la sélection espagnole, dans cette rencontre explosive sur son terrain et au milieu de son public.

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Ainsi, dix minutes de la seconde période se sont transformées en un chapitre palpitant de la rencontre, après que l'Angleterre eut inscrit deux buts consécutifs aux 53e et 57e minutes, avant que l'Espagne ne réplique par un but d'Oyarzabal sur penalty après l'expulsion d'Anderson à la 63e minute, embrasant les minutes restantes au milieu des tentatives des hôtes de revenir au score.

Le suspense ne s'est pas arrêté là, puisque le cinquième remplaçant de l'Espagne, Nico Williams, a réussi à inscrire le deuxième but des Matadors à la 75e minute, après une attaque rapide parvenue à Yamal, qui l'a transmise d'une seule touche à la star de l'Athletic Bilbao, réduisant l'écart à un seul but.